A Tolmezzo arrivano Peter Hammill, Ron, i Krampus!

TOLMEZZO - Fervono i preparativi per gli ultimi eventi 2017 targati Nuova Pro Loco Tolmezzo, a conclusione di un anno intenso che ha garantito alla città manifestazioni di livello, animazione e movimento turistico significativo.

Peter Hammill

Mercoledì 15 novembre, alle 21.15 al Teatro Candoni, appuntamento con il concerto di Peter Hammill, il compositore e cantante britannico di musica rock progressiv. Si tratta dell’unica data per il nordest del suo nuovo tour italiano, evento sostenuto grazie alla collaborazione con Folkest. Artista con la ‘A’ maiuscola e una delle voci più belle, emozionanti e versatili di sempre, Peter Hammill nasce a Londra nel 1948 e ottiene l’attenzione della scena rock internazionale negli anni Settanta come leader dei Van Der Graaf Generator, dei quali è cantante, chitarrista e pianista, e autore principale. La carriera del gruppo è costellata di scioglimenti e ricostituzioni, e Hammill intraprende parallelamente l’attività da solista, cominciata nel 1971 con e proseguita regolarmente per tutti gli anni successivi fino a oggi. L’ultimo lavoro da solista di Hammill è …All That Might Have Been…, uscito nel 2014; dopo Do Not Disturb (2016), il trentesimo album dei Van De Graaf Generator, il compositore è attualmente al lavoro su un nuovo capitolo della sua carriera solista. In vista del Natale poi la Nuova Pro Loco Tolmezzo guidata da Roberto Zamolo ha in cantiere diversi eventi.

Mostra d’arte

Fino al 19 novembre, presso la sala Cussigh di Palazzo Frisacco, è visitabile la rassegna ‘Sentimenti pensieri inquietudini’, raccolta dei lavori dell’artista locale Iaio, settima ed ultima rassegna organizzata nel 2017 dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo. Orario di visita: dalle 17 alle 19, tutti i giorni, escluso il martedì.

Sfilata dei Krampus di Fusine

Domenica 10 dicembre la consueta suggestiva manifestazione che ogni anno richiama migliaia di persone catturate dalla tradizione delle maschere della Val Canale; sfileranno per via Roma, via Ermacora, Piazza Garibaldi, via R. Della Torre per arrivare in piazza Centa dove si terrà lo spettacolo finale.

Mercatini di Natale

Domenica 17 dicembre verranno ospitati sempre in piazza XX Settembre, con animazione itinerante grazie ai Musici Zampognari ‘Le tre cipolle’ e lo spettacolo di Cosmoteatro per i più piccoli, dal titolo ‘Zippo’.

Venerdì 22 dicembre

Sarà nuovamente tempo di musica con il concerto di Ron con il suo tour 2017 ‘La forza di dire Si’. Rosalino Cellamare, uno dei più amati cantautori italiani, calcherà il palco del ‘Candoni’ dalle 21.15 per proporre il suo repertorio che in questi 12 mesi, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ha richiamato migliaia di fan toccando tantissime città italiane.