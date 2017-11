Incidenti stradali: due donne finiscono in Pronto Soccorso

UDINE – Due donne sono rimaste ferite in altrettanti incidenti verificatisi in città nella mattinata di giovedì 9 novembre.

Il primo sinistro si è verificato alle 8.20 e ha coinvolto una 54enne di Udine in sella a una bicicletta e una 43enne alla guida di una Renault Twingo. Da quanto riferito dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, la vettura, provenendo da piazzale Osoppo verso piazzale Paolo Diacono, mentre stava percorrendo viale San Daniele, all’altezza del civico 25, si è scontrata con la bicicletta condotta dalla 54enne, che era intenta ad attraversare la strada. Quest’ultima è caduta a terra ed è stata portata al Pronto Soccorso con un’ambulanza.

L’altro incidente è avvenuto poco dopo, alle 9.40, in via Girolamo Della Casa, all’intersezione con via Giorgio Mainerio. Una 55enne di Pagnacco a bordo di una Fiat Punto è rimasta ferita ed è stata portata in ambulanza dal 118. La donna, nel tentativo di imboccare via Mainerio in direzione via Girolamo Della Casa ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli centrale.