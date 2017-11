Agricoltura: impegno del ministro Martina su pagamenti Agea

FVG - "Sullo sblocco dei pagamenti a favore degli agricoltori abbiamo ricevuto rassicurazioni personali dal ministro Martina. L'esponente de Governo interverrà personalmente presso l'agenzia statale Agea per capire quali siano i motivi che, al momento, bloccano i pagamenti e soprattutto per velocizzarne l'erogazione». Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura Cristiano Shaurli al termine dell'incontro svoltosi a Roma, alla presenza della presidente della Regione Debora Serracchiani, con il ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina.

Il vertice fa seguito alle reiterate richieste di informazioni inviate dalla Regione al ministero per sbloccare alcune situazioni che stanno mettendo in difficoltà gli operatori del settore. Prioritario è stato il tema dei ritardi nei pagamenti delle misure a superficie e dei premi assicurativi, ma ci sono stati anche altri due ambiti sui quale si è incentrato il confronto.