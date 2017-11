Patto civico tra 'Progetto Fvg' di Bini e 'Idea' di Quagliariello

UDINE - Li accomuna quello che definiscono il ‘civismo del fare’. Sergio Bini lo ha messo in atto fondando ‘Progetto Fvg’; il parlamentare Gaetano Quagliariello dando vita al gruppo parlamentare ‘Idea’. Entrambi si dicono certi che l’attuale stagione politica non può prescindere dalla presenza delle liste civiche accanto ai partiti tradizionali sempre più arenati nelle secche dell’incomunicabilità con quello che un tempo veniva chiamato corpo elettorale. Quagliariello va oltre e precisa che Idea è nata il 25 novembre del 2015 con lo scopo di «creare una sintesi virtuosa tra civismo e buona politica». Il verdetto delle regionali in Sicilia, insiste, è la dimostrazione che il connubio è la chiave di volta del rilancio definitivo del centrodestra: «Del 40% di consensi ottenuti in Sicilia, praticamente la metà è ascrivile alle civiche».

Questa mattina, dunque, è stato ufficializzato il patto Idea-Progetto Fvg, «un accordo – spiega Quagliariello – che è scaturito in maniera naturale, senza forzature e giochi di potere». Idea resterà accanto a Progetto Fvg in questa tornata regionale perché, sono ancora le parole di Quagliariello, «la politica tradizionale non è in grado di offrire risposte a problematiche come la sicurezza, l’immigrazione, le periferie, il confine tra la vita e la morte, il ruolo dell’uomo rispetto agli animali, che fino a quindici anni fa erano impensabili.

"Stiamo lavorando per vincere"

Bini spiega che Progetto Fvg (alla conferenza stampa c’era pure Loris Michelini, leader della civica di palazzo d’Aronco, Identità civica) «lavora con umiltà e determinazione per fare in modo che la coalizione di centrodestra si presenti nel migliore modo possibile. Stiamo lavorando per vincere – insiste – e per fare questo serve un candidato in grado di allargare la coalizione». E a chi gli chiede indiscrezioni sul nome del possibile candidato, si affida alla metafora calcistica: «Vince la squadra, non il bomber». E tra questi ultimi non esclude a priori la sua presenza. «Nulla è stato deciso, io resto a disposizione», aggiunge. Già, ma il centrodestra quando sceglierà il candidato? Per questa risposta Bini si affida alla metafora economica: «I tempi li dettano i soci di maggioranza». Che nella fattispecie sono rappresentati dalla Lega e dal candidato Fedriga con cui Bini ripete di avere ottimo feeling. E con il quale organizza incontri pubblici. A questi incontri non ci sono però né Riccardi, né Tondo, gli fanno notare.

La chiusura agli alfaniani

«Noi – ribatte - siamo inclusivi e la porta di questa sede è sempre aperta a tutti, nessuno escluso». Inclusivi con l’eccezione di Alternativa popolare. Bini in questo caso è tranchant: «Personalmente stimo sia Alessandro Colautti sia Paride Cargnelutti, entrambi ottimi amministratori. Ma hanno tradito…». Progetto Fvg e Idea sono dunque pronti a collaborare a viso aperto con tutta la coalizione, precisando tuttavia che al tavolo della trattativa «ci si deve sedere con pari dignità». Insomma, come sottolinea anche Michelini parlando di Udine, «senza le civiche non si va da nessuna parte perché sono l’unico argine alla fuga dalla politica dei cittadini». «Noi – chiosa Quagliariello – abbiamo capito che si deve ricominciare dal territorio perché la politica, se vuole parlare e farsi capire, deve andare laddove pulsa il cuore dei cittadini». «Ed è quello – afferma Bini sorridendo – che stiamo facendo in questa seconda fase di Progetto Fvg: incontri a tappeto con cittadini e amministratori».