Arriva dall'Ungheria per comprare 30 mila euro di profumi, ma è una truffa

TAVAGNACCO – Era pronto a comprare uno stock di profumi consegnando 30 mila euro in contanti. Era arrivato in Friuli dall’Ungheria per lo scambio. Ma alla fine altro non era che una truffa. E’ successo mercoledì in via Giulio Cesare, a Tavagnacco.

Il sedicente venditore, un 30enne rom della zona, ha convinto il commerciante magiaro a raggiungere Tavagnacco con i 30 mila euro per effettuare lo scambio, dopo i primi contatti su internet. Una volta giunto in Friuli però, il ‘venditore’ è riuscito a strappare la borsa con i soldi e a fuggire, lasciando il commerciante ungherese a terra dopo averlo spinto energicamente, in mezzo a scatole di profumi vuoti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Feletto, che stanno indagando sull’accaduto. L’uomo truffato, portato in caserma, è riuscito a riconoscere, attraverso una serie di fotografie, il 30enne rom, già noto alle forze dell’ordine. Ora è caccia all’uomo (e ai 30 mila euro).