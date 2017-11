Trovato senza vita sulla corsia di emergenza: scoperta la sua identità

PAGNACCO – Il suo corpo senza vita era stato trovato alla fine di ottobre sulla corsia di emergenza dell’autostrada A23. Un uomo senza documenti e quindi con una storia da ricostruire.

Dopo una decina di giorni di verifiche da parte della Polizia stradale di Amaro, su coordinamento della Procura di Udine, si è scoperta che potrebbe trattarsi di un 23enne curdo-iracheno, giunto in Italia via mare dalla Grecia e diretto in Inghilterra. A dare indicazioni utili, in particolare, è stata l’analisi dello smartphone del ragazzo, che ha permesso di accedere al suo profilo Facebook e all’identificazione di alcuni suoi parenti già presenti in Europa, che potrebbero arrivare in Friuli nei prossimi giorni per il riconoscimento ufficiale.

Per ora restano ancora da chiarire le cause della morte. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.