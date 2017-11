Gli eventi in programma venerdì 10 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Gemona, formaggio e dintorni

È in arrivo l’evento più gustoso che ci sia: dal 10 al 12 novembre, ‘Gemona, formaggio… e dintorni’, diciottesimo appuntamento con la manifestazione enogastronomica creata dalla pro loco Pro Glemona agli albori del terzo millennio allo scopo di non disperdere e anzi promuovere e valorizzare la secolare esperienza delle locali latterie turnarie. I dettagli sono disponibili qui.

'Human inside': conto alla rovescia per la settima edizione di Udine3D

Nel panorama delle tecnologie digitali da sette anni a questa parte il Friuli si è ritagliato un ruolo di tutto rispetto anche grazie al contributo di Udine3D Forum, la quattro giorni (dal 9 al 12 novembre 2017) organizzata da Confartigianato insieme a Segnoprogetto. Maggiori info, qui.

Aldo Cazzullo alla Libreria Moderna

Presentazione - alla libreria Moderna di Udine (via Cavour) alle 18 -del libro ‘Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione’ (Mondadori, 2017). Scritto a ‘sei mani’ con i suoi due figli, un interessante dibattito generazionale sull'uso dei social network e delle nuove tecnologie al giorno d'oggi. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Vivamente consigliata la prenotazione.

Fare Teatro a Scuola secondo Noi

Venerdì 10 e sabato 11 novembre il Teatro Nuovo Giovanni da Udine accoglierà Fare Teatro a Scuola secondo Noi 2017, l’appuntamento organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il Comune di Udine, con il sostegno del MIBACT - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il programma dell’iniziativa si aprirà venerdì 10 novembre alle 14.30 con l’incontro con l’artista e fotografa spagnola Cristina Nuñez Salmeron. Nel pomeriggio, invece, con orario 14.30/18.30, si svolgeranno i workshop tematici.

3^ edizione per ‘Design Festival

La terza edizione del Design Festival, la sedia che verrà apre i battenti il 10 novembre con un’esposizione che porta alle origini del design italiano: per la prima volta in Italia una mostra sulla Società Anonima Antonio Volpe, fabbrica attiva nella produzione del legno curvato a cavallo del XX secolo. Maggiori dettagli, qui.

Made in Italy! Arte cibo cultura

Alla Feltrinelli di Udine (galleria Bardelli), alle 18, sarà presentata la sesta guida turistica della collana ‘Incentro’ edita da Odós. Made in Italy! Arte cibo cultura.