La Polizia locale del Fvg pronta a scioperare

UDINE – L’agente della Polizia locale va considerato un ‘impiegato in divisa’ o un operatore a tutti gli effetti delle forze dell’ordine? A sollevare la questione sono le organizzazioni sindacali della Polizia locale del Fvg, che hanno chiesto un incontro alla presidente della Regione Debora Serracchiani e all’assessore competente Paolo Panontin minacciando, in caso di mancata disponibilità, la proclamazione di uno sciopero generale.

Tra le ragioni della protesta, si sono anche il parziale riconoscimento dell'equo indennizzo, la diminuzione del numero di operativi, l’aumento della pericolosità durante i servizi, un sistema pensionistico non coerente, strumenti di lavoro sempre più inadeguati, poca chiarezza in merito alle regolamentazioni dei gradi (gerarchia) e la formazione del personale. Le sigle sindacali, a questo proposito, chiedono l’introduzione di un’assicurazione integrativa alla normale copertura Inail per i specifici rischi legati alla professione della Polizia locale e un’assicurazione integrativa a fini pensionistici, oltre alla creazione di un'area contrattuale specifica riconoscendo le condizioni di lavoro che risultano sempre più pesanti e rischiose.

Sul fronte del personale, i sindacati sottolineano come nel 2013 gli addetti di Polizia locale presenti in Fvg fossero 1.200, numero sceso a quota 900 nel 2016. «Senza contare – aggiungono – un pressoché nullo ricambio generazionale, con conseguente innalzamento dell'età media degli operatori e con inevitabile aumento delle limitazioni ai servizi dovuti alle prescrizioni mediche». L’incontro con i rappresentanti della Regione è finalizzato a chiedere di iniziare un percorso che dia risposte ai lavoratori al fine di evitare manifestazioni di piazza.