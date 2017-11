Padre a figlio nei guai: in casa avevano 'un orticello' di marijuana

LATISANA - Padre e figlio nei guai. 50 anni il primo e 19 l’altro, sono entrambi stati deferiti, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

I fatti

I carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro, infatti, al termine di un’attività d’indagine e dopo una perquisizione domiciliare - nell’abitazione dei due, che si trova nella zona di Bevazzana - li hanno trovati in possesso di due piante di marijuana, 8,2 grammi di semi di marijuana, 50,7 grammi di infiorescenze della medesima sostanza, nonché materiale e prodotti per la coltura idroponica delle piante. Tutto è stato posto sotto sequestro e i due sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.