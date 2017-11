Lo Stemma Araldico: master intensivo con Anna Degano

UDINE - La dottoressa Anna Degano, Psicologa Psicoterapeuta, Formatrice e Docente, Presidente Aspic Fvg, propone sabato 11 e domenica 12 novembre, un Master intensivo sullo Stemma Araldico. Strumento d’eccellenza per il Counselor, l’esperto di relazioni, lo Stemma Araldico è pensato sulla base dell’approccio pluralistico integrato e permette quindi di individuare le aree di sviluppo personale partendo dalla conoscenza di sé.

Il master intensivo

L’Aspic Fvg, l’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, per promuovere il benessere, proporrà presso la propria sede di Udine in via Tullio, 13, il Master intensivo spendibile dal personale al professionale, rivolto ad esperti, insegnanti, educatori e a tutti coloro che si occupano di relazione ad ogni livello e contesto. Il programma, che avrà una durata di due giorni, inizierà sabato 11 novembre dalle ore 14 alle 18, con una proposta teorica e continuerà poi domenica 12 novembre dalle ore 9 alle 13 con una parte conoscitiva e dalle ore 14 alle 18 con un lavoro esperienziale, un’introduzione alla consulenza e ai campi di applicazione. Il corso è accreditato Reico (Associazione professionale di Counseling) e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. Lo Stemma Araldico è usufruibile nelle svariate dimensioni della consulenza e permette di acquisire capacità di ascolto e di rilevazione dei bisogni in ambito individuale, familiare e di coppia, nei contesti formativi, scolastici e aziendali, nonché nel counseling politico e di comunità. Strumento utile ad affrontare le difficoltà quotidiane, lo Stemma Araldico mira al potenziamento dei punti di forza partendo dalla consapevolezza dei punti di debolezza.

Per informazioni: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it