Al Malignani è tempo di scuole aperte!

UDINE - L’I.S.I.S. A. Malignani apre le porte della sede di Udine a tutti coloro che desiderano conoscere meglio la scuola, gli indirizzi di studio che offre, le opportunità di studio e di alternanza scuola-lavoro. L’appuntamento è per sabato 11 novembre dalle 15 alle 18.

Un momento importante

La scelta della scuola secondaria superiore rappresenta un momento importante per il progetto di vita di un ragazzo o di una ragazza. Orientare questa scelta verso un percorso tecnico – scientifico apre grandi possibilità di crescita professionale e personale. L’I.S.I.S. Malignani offre un ampio ventaglio di possibilità grazie ai diversi indirizzi di studio e alla dislocazione di due sedi sul territorio, a Udine e a San Giovanni al Natisone. Scuole Aperte è l’occasione per conoscere questa comunità d’eccellenza dalla viva voce dei protagonisti: il dirigente scolastico professor Andrea Carletti, nell’aula magna, approfondirà il delicato passaggio dalle scuole medie alle superiori mentre nel grande atrio saranno predisposti dieci tavoli di accoglienza, dove insegnanti e studenti saranno a disposizione per illustrare tutti gli ordinamenti scolastici: liceo Scientifico con l’opzione scienze applicate, istituto Professionale, istituto Tecnico con i diversi indirizzi di studio.

A San Giovanni al Natisone

La sede di San Giovanni al Natisone sarà aperta alle famiglie che vorranno visitare l’attrezzato laboratorio per la lavorazione del legno e le aule informatiche lunedì 11 dicembre, dalle 15 alle 18. Le scuole saranno nuovamente aperte anche: la sede di Udine, domenica 14 gennaio 2018, dalle 15 alle 18, quella di San Giovanni al Natisone, sabato 13 gennaio 2018, dalle 15 alle 18.