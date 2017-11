Natalino Balasso arriva in regione con il suo ‘Delusionist’

PREMARIACCO – Sarà l’ennesima stagione all’insegna del tutto esaurito quella dell’accogliente TeatrOrsaria di Premariacco. La rassegna promossa da Ert e Comune si compone anche quest’anno di cinque appuntamenti, il promo dei quali andrà in scena domenica 12 novembre alle 20.45 e avrà per protagonisti Natalino Balasso e Marta Dalla Via in Delusionist.

Lo spettacolo

Delusionist è una pillola che permette di rimanere «accesi» sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro; un modo semplice per debellare l’oltraggio alla produttività fatto dal tempo passato a dormire, o forse a sognare. Il farmaco e i suoi effetti collaterali sono i protagonisti dello spettacolo in cui Natalino Balasso e Marta Dalla Via – coautori del testo – raccontano un presente alternativo in cui chi ha come obiettivo base quello di sopravvivere deve fare i conti con uno standard sempre più alto e con una sempre più crescente frustrazione. Tutti vivono una specie di paradosso di Zenone economico: la soddisfazione, anche se lenta, è sempre leggermente avanti a noi.

Le alter tappe del tour

La stagione proseguirà sabato 16 dicembre con Paolo Rossi e il suo L’improvvisatore, spettacolo in cui anche il pubblico giocherà un ruolo fondamentale. Il 2018 inizierà sabato 10 febbraio con i Papu e il loro Si fa presto a dire elettrodomestico; mentre venerdì 2 marzo a TeatrOrsaria arriverà l’intenso Caracreatura di Pino Roveredo con Maria Grazia Plos. La stagione si chiuderà sabato 24 marzo con Blanc, il nuovo spettacolo del Teatro Incerto (Fabiano Fantini – Claudio Moretti – Elvio Scruzzi).

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando la Biblioteca di Premariacco (0432 729405)