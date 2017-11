‘Sposiamoci in Fortezza’: appuntamento a Palmanova

PALMANOVA - ‘Sposiamoci in Fortezza’, un’occasione per i futuri sposi di farsi consigliare, da numerosi operatori del settore matrimonio, su abiti da sposa, servizi fotografici, ricevimento e catering, liste di nozze, bomboniere, addobbi floreali e tanto altro. Domenica 12 novembre, dalle 14 alle 20, alla Polveriera di Contrada Garzoni a Palmanova, la prima edizione della manifestazione. ‘Vogliamo che Palmanova diventi un punto di riferimento per i matrimoni. Qui gli sposi possono trovare delle location stupende, ideali per organizzare la proprie nozze e, assieme a tutti i commercianti della città, trovare tutto ciò che serve per rendere unico il giorno del proprio matrimonio’ commenta l’assessore comunale alle attività commerciali Thomas Trino.

Un intero pomeriggio da dedicare all’organizzazione del proprio matrimonio

In un unico spazio, la Polveriera Garzoni, verranno esposti abiti da sposa, modelli per le partecipazioni, set di servizi fotografici, mostrate acconciature, illustrate soluzioni per il ricevimento e il catering, proposti viaggi, bomboniere, addobbi floreali e liste nozze. L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Palmanova Città da Vivere ‘Abbiamo voluto coinvolgere i commercianti della città stellata che possano offrire servizi alle coppie che decidono di convogliare a nozze. Con ‘Sposarsi a Palmanova’ vogliamo proporre la nostra città come location ideale dove sposarsi, dove trovare tutti i servizi necessari e i luoghi più belli. Dove i commercianti possono lavorare e proporsi in stretta sinergia per offrire i migliori servizi. Proponiamo una vera e propria filiera del matrimonio dove trovare, a poca distanza, tutto quello che può essere necessario per organizzare il proprio giorno più bello’ aggiunge il Presidente di Palmanova Città da Vivere Renato Talotti.

Saranno diciotto le aziende coinvolte

A Modo Mio (consulenza d’immagine), Bar Pasticceria Sorarù (torte e dolci), Beltrame (location), Bon Bon Jewels (fedi e gioielli), Bottega del Dolce (partecipazioni e bomboniere), Enrico Musuruana (musica), Flor Style (allestimenti floreali), Foto Mia (servizi fotografici), Giulia Della Peruta e Laura Pandolfo (musica da cerimonia), Globus catering (mise en place), Hangar 34 (viaggi), Insieme Sposi (abiti sposo e sposa), L'Estro di Blancie (parrucchiere e estetica), Nonna Pallina (torta e dolci), Oreficeria Osso (fedi e lista nozze), Osteria Campana d'Oro (catering), Rodeo Drive Hollywood (parrucchiere e estetica) e Voglio il Mondo (viaggi).

Per maggiori informazioni www.palmanovadavivere.it