Nuovi corsi di yoga con Hattiva Lab

UDINE - Tornano a grande richiesta i corsi di yoga organizzati dalla onlus Hattiva Lab a Udine, presso la sua sede, in via Porzùs 62 (laterale di Via Liguria, all'altezza del civico 117). In partenza da lunedì 13 (dalle 20.15) e martedì 14 novembre (alle 18.30 o 20.15), il corso è adatto sia alle persone che si avvicinano a questa disciplina per la prima volta, sia a chi è già stabile nella pratica personale. Ogni trimestre (tre in tutto) è composto da 12 lezioni. Il corso è condotto da Valeria Bigot, istruttrice certificata dalla Scuola di Yoga Satyananda Ashram Italia. Solo per i nuovi iscritti è prevista una lezione di prova su prenotazione, telefonando allo 0432 294417.

Informazioni, prenotazioni e iscrizioni: segreteriacorsi@hattivalab.org - www.hattivalab.org.