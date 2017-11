Ecco Ideanatale: la prima novità è l'ingresso gratuito

UDINE - Visitare Ideanatale, dal 16 al 19 novembre, sarà ancora più bello e piacevole: la 29^ edizione, infatti, riserva una 'sorpresa nella sorpresa' con l’ingresso gratuito per tutti! Particolarmente attesa e sentita, Ideanatale saprà coinvolgere il pubblico con una ricca proposta fatta di oggetti, idee, eventi, incontri, ospiti e l’atmosfera ideale per scegliere o realizzare con le proprie mani il regalo più giusto. I motivi del successo di questa manifestazione sono stati anticipati in conferenza stampa dal presidente della Fiera Luciano Snidar, che evidenziato come l’indice di gradimento di questa manifestazione sia stato costruito nel tempo e via via rafforzato grazie a un dialogo che Udine e Gorizia Fiere promuove con il territorio.

A testimoniarlo sono stati gli interventi di Barbara Puschiasis per la Camera di Commercio di Udine, di Elisa Battaglia assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Udine, di Michela Zin Direttore, Fondazione Pordenonelegge.it, di Valentina Gasparet, Curatore Pordenonelegge.it e di Arrigo Del Forno, vicepresidente della Banca di Udine, main sponsor di Ideanatale.

Diversificate le proposte di Idea Natale

La magia di questo importante appuntamento fieristico, che non solo anticipa l’atmosfera natalizia, ma che previene la corsa snervante dell’ultimo minuto alla ricerca del regalo, sta quindi per diffondersi. L'edizione del 2017 ha tutto il sapore del successo e punta con forza ad alzare l’asticella dell’attenzione e del gradimento per questa attesa vetrina dedicata alla creatività e al regalo natalizio fornendo una valida e originale 'multi-proposta' al piacere del dono e al rilancio dei consumi. L’offerta espositiva è ampia e diversificata per vestire la casa e la tavola delle Feste, per intrattenere gli ospiti, per affrontare l’inverno con tessuti e capi caldi e con accessori di tendenza, per giocare e divertirsi in famiglia e con gli amici.

In Fiera, oltre agli acquisti per tutti i gusti e per tutte le tasche, si potrà prendere parte gratuitamente ad un ricco programma di incontri, eventi, dimostrazioni, corsi e laboratori per grandi e piccini.

Sostenuta dalla Provincia di Udine, la 19^ edizione di Ideasolidale valorizza il 'Terzo Settore' promuovendone i prodotti, le esperienze e soprattutto i valori che lo rendono fondamentale nella comunità per la coesione sociale e il benessere delle persone. Attraverso le varie attività realizzate, associazioni, cooperative sociali contribuiscono a una vera integrazione specie per quel che riguarda i soggetti più fragili. Queste persone trovano, infatti, nell’artigianato e nella produzione di oggettistica creativa una ragione di valorizzazione e di identità sociale (vedi comunicato specifico).

Spazio anche ai libri e agli scrittori

Il libro resta l’oggetto più regalato dagli italiani a Natale perché nessuna cosa come il libro riesce a unire affettività, profondità di contenuto e bellezza. Anche su questo dato di fatto è proseguita la collaborazione tra Fiera e Fondazione Pordenonelegge.it nella realizzazione della 3^ edizione di LIBRINSIEME – Autori, Lettori, Editori, Librari. Quattro gli incontri (tutti nell’area eventi del padiglione 6) con grandi autori e i loro ultimi libri: Paolo Crepet 'Il Coraggio. Vivere, amare educare' il 16 novembre alle 18; Enrico Galiano con 'Eppure cadiamo felici' il 17 novembre alle 17.30; Alan Friedmanâ?? con 'Questa non è l’America' il 18 alle 17.30; Pietrangelo Buttafuoco con 'Armatevi e morite. Perché la difesa facile è un brutto imbroglio' il 19 novembre alle 17.30.

Appuntamenti clou, grandi autori, ma non solo perché Librinsieme è fatta anche di molti altri appuntamenti che ruotano attorno al libro nei suoi diversi generi: poesia, storia, racconto, fotografia e molto altro ancora. Tutti i giorni le case editrici presenti in Fiera proporranno incontri, presentazioni e letture per il piacere di stare insieme confermando o scoprendo che il libro resta uno dei regali più belli da fare e da farsi: regalando un libro regaliamo una parte di noi, un’emozione, una speranza, un progetto di vita, una prospettiva.

Cerimonia inaugurate giovedì alle 17

Ideanatale diventa anche IdeaBimbo con giochi, giocattoli, libri e racconti di fiabe, abbigliamento e anche intrattenimento e divertimento nell’area Baby Parking, servizio gratuito pensato anche per i genitori. C’è anche Idea cucina, con molti corsi gratuiti dedicati alla tavola delle feste e anche quest'anno si stanno raccogliendo numerose prenotazioni. Non mancano le specialità più golose confezionare un’idea…golosa da regalare e regalarsi in occasione delle feste di fine anno.

La cerimonia inaugurale di Ideanatale è fissata per le 17 di giovedì 16 novembre, nell’area eventi del padiglione 6, con i saluti delle autorità, il taglio del nastro e (alle 18) il primo incontro di Librinsieme con Paolo Crepet.

L'evento resterà aperto il giovedì dalle 15 alle 21, il venerdì e il sabato dalla 10 alle 21, la domenica dalle 10 alle 20.

Anche in occasione di questa manifestazione fieristica, saranno attivi i collegamenti tra la città di Udine e il quartiere fieristico utilizzando la linea 9/F – Autoservizi Saf Fvg.