Eccellenze agroalimentari del Friuli Venezia Giulia alla conquista degli States

FVG - Missione istituzionale della Regione Fvg negli Stati Uniti, in occasione dell’iniziativa promozionale negli store Eataly, per mettere in mostra le eccellenze dell’agroalimentare regionale su uno dei mercati più grandi e appetibili del mondo. Articolata la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione e delle realtà produttive della regione, tra le città di New York, Boston e Chicago, per un ricco programma di degustazioni, eventi e incontri nel segno del business e delle relazioni internazionali che proseguirà comunque per tutto il mese di novembre.



Delegazione regionale in partenza per gli States

La prima parte della delegazione, che raggiungerà gli Stati Uniti lunedì 13 novembre, sarà composta da Cristiano Shaurli, Assessore alle risorse agricole e forestali della Regione Fvg, da Paolo Stefanelli, Direttore generale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, Ersa, da Michelangelo Agrusti e Paolo Candotti, rispettivamente Presidente e Direttore di Unindustria. La delegazione sarà al completo con l’arrivo, il giorno successivo, di Debora Serracchiani, Presidente della Regione Fvg, accompagnata da Carlo Fortuna, Direttore del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche.



Eventi e degustazioni

L’iniziativa promozionale, realizzata all’interno degli store Eataly di New York (Flatiron e Downtown), Boston e Chicago dal 30 ottobre al 3 dicembre, prevede specifiche attività promozionali all’interno degli store, oltre che eventi e degustazioni.