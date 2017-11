Gli eventi in programma sabato 11 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'11 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Cantine Aperte a San Martino

Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, Pranzi e Cene con il Vignaiolo, piatti speciali saranno i protagonisti del grande evento Cantine Aperte a San Martino, programmato per sabato 11 e domenica 12 novembre dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia.Maggiori info, qui.

Tornano in città gli 'Shopping Days'

Tornano gli Shopping days, la manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio Udine in primavera e in autunno. Confermata la tradizionale distribuzione su tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12 novembre. Maggiori info, qui.

VisioKids

Continua l'appuntamento con VisioKids, il ciclo di proiezioni per i più piccoli (ma non solo!) organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo in collaborazione con Copp Alleanza 3.0. L’11 novembre alle 15 sarà la volta di Vampiretto, film d’animazione che porta sullo schermo l'amicizia letteraria tra un bambino sognatore e un piccolo vampiro disobbediente narrata nei romanzi di Angela Sommer-Bodenburg, autrice da 20 milioni di copie in 30 paesi nel mondo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432.227798.

Ancora i ‘baracconi’ in piazza I Maggio

Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, torna anche per il 2017 in piazza I maggior il Luna Park di Santa Caterina (fino al 19 novembre), che animerà il centro città con le tradizionali giostre che annunceranno l'arrivo della fiera dal 25 al 27 novembre, sempre in piazza I maggio.

San Martino: un viaggio tra Parole, Musica e Racconti all’Abbazia

La suggestiva cornice dell’Abbazia di Rosazzo, a Manzano, ospiterà sabato 11 novembre– in occasione di San Martino – un incontro dedicato alla scoperta delle tradizioni rurali legate al Santo, patrono dei mendicanti. Maggiori info, qui.

Erri De Luca in ‘Solo Andata e altri viaggi nel vuoto’

Sabato 11 novembre, dalle 20.45, Erri De Luca salirà sul palco del Teatro della Corte per vivere insieme al pubblico un viaggio partendo dal suo libro «Solo Andata». I dettagli, qui.

Comic-con il Cosplay Contest da non perdere!

Due giorni di eventi gratuiti interamente dedicati all’universo Cosplay, Città Fiera Comic-con si preannuncia come un nuovo grande evento con un ricchissimo programma di iniziative, premi e super ospiti. Tutte le info, qui.

Gemona, formaggio e dintorni

È in arrivo l’evento più gustoso che ci sia: dal 10 al 12 novembre, ‘Gemona, formaggio… e dintorni’, diciottesimo appuntamento con la manifestazione enogastronomica creata dalla pro loco Pro Glemona agli albori del terzo millennio allo scopo di non disperdere e anzi promuovere e valorizzare la secolare esperienza delle locali latterie turnarie. I dettagli sono disponibili qui.

'Human inside': conto alla rovescia per la settima edizione di Udine3D

Nel panorama delle tecnologie digitali da sette anni a questa parte il Friuli si è ritagliato un ruolo di tutto rispetto anche grazie al contributo di Udine3D Forum, la quattro giorni (dal 9 al 12 novembre 2017) organizzata da Confartigianato insieme a Segnoprogetto. Maggiori info, qui.

Fare Teatro a Scuola secondo Noi

Venerdì 10 e sabato 11 novembre il Teatro Nuovo Giovanni da Udine accoglierà Fare Teatro a Scuola secondo Noi 2017, l’appuntamento organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il Comune di Udine, con il sostegno del MIBACT - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sabato 11 novembre sarà la giornata clou della manifestazione. Alle 9, dopo l’inaugurazione ufficiale e i saluti di rito, si svolgerà la tavola rotonda sul tema Prendersi cura: Le relazioni dell’arte alla quale parteciperanno l’artista e fotografa Cristina Nuñez Salmeron e Alfonso Cipolla, autore, studioso e critico teatrale nonché direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare. Nel pomeriggio, invece, con orario 14.30/18.30, si svolgeranno i workshop tematici.

‘Concerti di Musica Sacra’

La Banda Musicale Primavera di Rivignano organizza tre appuntamenti denominati ‘Concerti di Musica Sacra’. Secondo del ciclo, sabato 11 alle 17.30, nella chiesa di San Pietro Martire a Udine, nel corso della celebrazione eucaristica.

L’arte delle donne ai Civic Musei di Udine

Autunno e inverno di Udine si tingono di rosa, con cinque iniziative culturali ai Civici Musei di Udine che spaziano dall’arte fotografica, alla musica e all’archeologia, legate da un unico immaginario fil rouge al femminile. Tutti i dettagli, qui.

Mondo quattro ruote a misura di famiglia

Sabato 11 e domenica 12 novembre il Gruppo Autostar di Udine ospita un nuovo speciale appuntamento dedicato a tutte le famiglie: si tratta di BMW Family&Kids Tour, l'evento itinerante dedicato ai bambini e al tema della sicurezza stradale. Durante le due giornate, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, la concessionaria BMW di Via Nazionale a Tavagnacco (UD) si trasformerà in un’entusiasmante città a dimensione di bambino.

‘I Concerti di San Martino’

La rassegna proseguirà con una programmazione serrata, in particolare nei fine settimana.

Sabato 11 novembre alle 20.30 al Museo Carnico di Tolmezzo, il brillante pianista Luca Trabucco offrirà un recital dedicato a Debussy, con l’integrale dei Preludi. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.

Lo Stemma Araldico

La dottoressa Anna Degano, Psicologa Psicoterapeuta, Formatrice e Docente, Presidente Aspic Fvg, propone sabato 11 e domenica 12 novembre, un Master intensivo sullo Stemma Araldico. Strumento d’eccellenza per il Counselor, l’esperto di relazioni, lo Stemma Araldico è pensato sulla base dell’approccio pluralistico integrato e permette quindi di individuare le aree di sviluppo personale partendo dalla conoscenza di sé. Info, qui.

3^ edizione per ‘Design Festival

La terza edizione del Design Festival, la sedia che verrà apre i battenti il 10 novembre con un’esposizione che porta alle origini del design italiano: per la prima volta in Italia una mostra sulla Società Anonima Antonio Volpe, fabbrica attiva nella produzione del legno curvato a cavallo del XX secolo. Maggiori dettagli, qui.

Donne, madri, dee

L’11 novembre, alle 18.30, è in programma l’appuntamento con l’inaugurazione della mostra multisensoriale Donne, madri, dee. Linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica negli spazi rinnovati e accessibili del Museo Archeologico del Castello di Udine grazie ai fondi del progetto Come-In!. All’inaugurazione prenderà parte l’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, partner del progetto.