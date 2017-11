Gli eventi in programma domenica 12 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Gemona, formaggio e dintorni

È in arrivo l’evento più gustoso che ci sia: dal 10 al 12 novembre, ‘Gemona, formaggio… e dintorni’, diciottesimo appuntamento con la manifestazione enogastronomica creata dalla pro loco Pro Glemona agli albori del terzo millennio allo scopo di non disperdere e anzi promuovere e valorizzare la secolare esperienza delle locali latterie turnarie. I dettagli sono disponibili qui.

Cantine Aperte a San Martino

Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, Pranzi e Cene con il Vignaiolo, piatti speciali saranno i protagonisti del grande evento Cantine Aperte a San Martino, programmato per sabato 11 e domenica 12 novembre dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia.Maggiori info, qui.‘Sposiamoci in Fortezza’

Domenica 12 novembre, dalle 14 alle 20, alla Polveriera di Contrada Garzoni a Palmanova, la prima edizione della manifestazione. Maggiori info, qui.

A Camporosso arriva la 1^ Festa d’Autunno!

Domenica 12 novembre, dalle 10 alle 18, Campobasso sarà tutto animato da un programma ricco di enogastronomia, castagne e ribolla, musica, costumi e folklore tipico, artigianato locale, animazione per bambini, mostre e convegni. Maggiori info, qui.

Concerto

Domenica 12 novembre alle 18 nella Sala del Parlamento del Castello di Udine si esibirà la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, diretta dal M° Massimo Belli, con Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Il concerto rende omaggio a Giuseppe Tartini in occasione del 325° anniversario della nascita. L’introduzione al concerto sarà affidata alla musicologa Margherita Canale. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it; biglietti euro 8 (ridotti euro 5), la biglietteria aprirà alle ore 17.



Teatro d'Autunno

Continua la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine 'Teatro d'autunno’. Domenica 12 novembre alle 17 si torna allo Spazio Venezia con ‘Two men show – Dado & Luke Sketch Collection’: un rapido susseguirsi di irresistibili sketch, per la prima volta raccolti insieme in un unico grande show.

Ancora i ‘baracconi’ in piazza I Maggio

Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, torna anche per il 2017 in piazza I maggior il Luna Park di Santa Caterina (fino al 19 novembre), che animerà il centro città con le tradizionali giostre che annunceranno l'arrivo della fiera dal 25 al 27 novembre, sempre in piazza I maggio.

Mondo quattro ruote a misura di famiglia

Sabato 11 e domenica 12 novembre il Gruppo Autostar di Udine ospita un nuovo speciale appuntamento dedicato a tutte le famiglie: si tratta di BMW Family&Kids Tour, l'evento itinerante dedicato ai bambini e al tema della sicurezza stradale. Durante le due giornate, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, la concessionaria BMW di Via Nazionale a Tavagnacco (UD) si trasformerà in un’entusiasmante città a dimensione di bambino.

‘Cavazzini Concerti – Arti Parallele’

Inseriti all’interno del cartellone Amici della Musica, i ‘Cavazzini Concerti – Arti Parallele’ iniziano domenica 12 novembre alle ore 11 con un appuntamento cameristico al femminile. Il Trio Novi Sad è infatti composto da Ksenija Mijatović (flauto), Veronika Antunović-Marić (oboe) e Slobodanka Stević (pianoforte), musiciste con un eccellente curriculum concertistico e didattico alle spalle. Il biglietto del concerto include la visita museale al piano terra di Casa Cavazzini.

Tèdiscena - la drammaturgia a portata di mano

Cosa fanno i teatranti per dare carne e ossa ad una pagina scritta? Di tutto! Un appuntamento mensile (a cura di Nicoletta Oscuro e Hugo Samek) per incontrare i testi classici della drammaturgia attraverso un approccio discolo e poco reverenziale. Accompagnati da delizie per il palato. Prossimo appuntamento, domenica 12 novembre, alle 17, al Caffè dei Libri, con ‘Un tè con Amleto: delizie di una famiglia danese’.

Tornano in città gli 'Shopping Days'

Tornano gli Shopping days, la manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio Udine in primavera e in autunno. Confermata la tradizionale distribuzione su tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12 novembre. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171106_461531

3^ edizione per ‘Design Festival

La terza edizione del Design Festival, la sedia che verrà apre i battenti il 10 novembre con un’esposizione che porta alle origini del design italiano: per la prima volta in Italia una mostra sulla Società Anonima Antonio Volpe, fabbrica attiva nella produzione del legno curvato a cavallo del XX secolo. Maggiori dettagli, qui.

Comic-con il Cosplay Contest da non perdere!

Due giorni di eventi gratuiti interamente dedicati all’universo Cosplay, Città Fiera Comic-con si preannuncia come un nuovo grande evento con un ricchissimo programma di iniziative, premi e super ospiti. Tutte le info, qui.

‘I Concerti di San Martino’

Domenica 12 novembre, alle 16.30 a La Cjase da Int di Cervicento, il talentuoso Marius Bartoccini presenterà un eclettico programma pianistico dal titolo ‘La sonata ai vertici del Classicismo’. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.

Lo Stemma Araldico

La dottoressa Anna Degano, Psicologa Psicoterapeuta, Formatrice e Docente, Presidente Aspic Fvg, propone sabato 11 e domenica 12 novembre, un Master intensivo sullo Stemma Araldico. Strumento d’eccellenza per il Counselor, l’esperto di relazioni, lo Stemma Araldico è pensato sulla base dell’approccio pluralistico integrato e permette quindi di individuare le aree di sviluppo personale partendo dalla conoscenza di sé. Info, qui.

Cantine Aperte a San Martino

Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, Pranzi e Cene con il Vignaiolo, piatti speciali saranno i protagonisti del grande evento Cantine Aperte a San Martino, programmato per sabato 11 e domenica 12 novembre dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia.Maggiori info, qui.