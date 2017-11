Fiera del tartufo bianco pregiato friulano: Alla scoperta di un raro tesoro della terra

MUZZANA - Nel cuore della Bassa Friulana, ci sono dei boschi speciali. Sono i piccoli resti di quello che rimane della maestosa ‘Silva Lupanica’. In questo periodo dell’anno i boschi sono ricoperti da foglie dai mille colori e nel loro sottosuolo è custodito un vero e proprio tesoro del gusto: il tartufo bianco Tubero Magnatum Pico. L’Associazione Muzzana Amatori Tartufi che ha sede a Muzzana da ormai 8 anni, ogni quarto weekend di novembre, valorizza il pregiato tartufo bianco friulano in un evento unico, ‘Trifule in Fieste’, con una kermesse aperta ai gourmet più esigenti. Anche per il 2017, nell’ultimo weekend di novembre, il 25 e 26, si rinnova l’appuntamento che permette di degustare questa prelibatezza della terra friulana.

Il programma di sabato

Sabato 25 novembre. In via Maggiore e in Via Visinale stand enogastronomici e artigianali che raccolgono il meglio del Friuli e di altre regioni. Alle 11 l’inaugurazione della Fiera alla presenza delle autorità. Alle 12, apertura ristoranti a cui seguirà una breve pausa pomeridiana,, così che i palati sino a quel momento in fermento possono soddisfare la loro curiosità e soprattutto l’appetito, degustando i piatti impreziositi dal prelibato tartufo bianco cucinati a vista da esperti chef. Tra le novità anche due piatti con tartufo nero di stagione. Vasta la scelta di vini da abbinare ai piatti scelti nel bar-enoteca appositamente allestito. Tutto questo nel tendone del ‘Ristorante tartufo’. Non solo tartufo: nel tendone attiguo denominato ‘Ristorante Friulano’ saranno serviti i piatti della tradizione friulana dalla Carnia, passando per le Valli del Natisone e arrivando alla Bassa Friulana, cucinati da noti chef friulani, bagnati da ottimi vini che, anche qui, si potranno scegliere in un fornitissimo bar-enoteca.

Asta del tartufo bianco pregiato friulano

Dopo che i palati avranno trovato la loro meritata soddisfazione, presso la Sala Parrocchiale, alle 15.30, ci sarà un Convegno sul tema: La coltivazione del tartufo bianco pregiato: stato dell’arte. Relatore dottor Gianluigi Gregori del Centro Sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado/PU. Si entra nel clou della giornata alle 17, con la tradizionale Asta del tartufo bianco pregiato friulano, dove i veri estimatori possono liberamente rivaleggiare tra di loro, rilanciando ‘colpo su colpo’, per aggiudicarsi i tartufi più belli raccolti, che poi serviranno a imbandire le loro tavole per solleticare il palato dei loro ospiti. L’asta organizzata ha da sempre una finalità di tipo benefico. Dopo essersi confrontati senza risparmio di energie nel corso dell’asta, gli ospiti possono solleticare il loro palato con il risotto al tartufo offerto dall’Associazione. Alle 18, si riaprono i ristoranti Tartufo e Friulano.

Il programma di domenica

Domenica 27 novembre, primo appuntamento con la dimostrazione di cerca tartufo. Quindi ritrovo alle ore 8.45 in piazza San Marco con i soci cavatori e i loro cani dal naso ‘educato’ alla ricerca, e senza perdere tempo prezioso, si parte subito alla volta dei boschi. Per l'occasione sarà messo a disposizione un servizio di bus navetta della Cogoi bus service per accompagnare i partecipanti nel punto di partenza per la ricerca del tartufo. Chi, invece, vuole aspettare il ritorno di questi pionieri del gusto, dalle 9.30 può addentrarsi nelle vie cittadine in via Maggiore e Visinale gli stand enogastronomici; in piazza Sbaiz si potrà ammirare l’esposizione dei veicoli storici a cura del circolo culturale Amori Veicoli Storici Città di Latisana e mercato ambulanti. Alle 12 apertura dei due ristoranti Tartufo e Friulano con breve pausa pomeridiana. Il pomeriggio si movimenta con due appuntamenti che faranno felici grandi e piccini: alle 14, infatti, nell’area ristoranti, momenti di divertimento e allegria con LA MAGIA di Mr. Dany. A seguire, alle 15:30, per tutti gli amanti della danza si assiste a Lezione di HIP-HOP a cura dell’Associazione Movimento danza e palestra in forma. Alle ore 18 riapertura ristoranti Tartufo e Friulano.

Informazioni: www.muzzanamatoritartufi.it | info@muzzanamatoritartufi.it |