Il progetto culturale ‘Turoldo vivo’ in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

UDINE - Il programma del progetto pluriennale Turoldo vivo, Parole e musica per un domani, in occasione dei cento anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo nel 2016 e dei venticinque dalla morte nel 2017, non vuole essere una semplice ricorrenza ma intende smuovere le coscienze attraverso parole, immagini e musica.

La poesia di Turoldo

Nella suggestiva cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 20 e il 21 novembre, la poesia di Turoldo assumerà il ruolo di vettore lungo il quale far scorrere messaggi espressivi che rendano il suo pensiero eternamente presente, non una semplice memoria. Si partirà lunedì 20 alle ore 17 nella Sala Stampa del Teatrone, con il Convegno Turoldo vivo ‘Leadership della testimonianza tra visionarietà e amore’, un incontro con imprenditori e manager.

Martedì 21 novembre

La giornata clou del progetto sarà martedì 21 novembre, a partire dalle 10, con un suggestivo spettacolo interattivo: ‘Turoldo vivo per i giovani’, letture, video e musica, che vedrà la partecipazione dei ragazzi del laboratorio teatrale di Sedegliano, del coro dei ragazzi della Manzoni, dello scrittore Fabio Turchini, di don Nicola Borgo, don Pierluigi di Piazza, Angelo Floramo, Daniele Fedeli, Paolo De Nardo e del celebre cantautore Piero Sidoti. Un appuntamento che vedrà il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole secondarie e dell’università.

‘Turoldo vivo’

Si proseguirà poi, alle 12.30, sempre nella Sala Stampa del Teatrone, con la presentazione del libro: E nel silenzio il canto. ‘Turoldo vivo’: parole e musica per un domani, in cui don Nicola Borgo e don Pierluigi di Piazza dialogheranno con l’autore Fabio Turchini. Nella stessa serata, alle 20.45, con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli e la regia di Giuliano Bonanni, andrà in scena Liturgia della riflessione: ‘Turoldo vivo’ parole e musica per un domani, un irrinunciabile spettacolo-concerto, ricco di letture, interpretazioni attorali e voci soliste, che vedrà protagonisti il coro ‘Le Colone’ di Castions di Strada diretto da Giuseppe Tirelli con la collaborazione del Coro del Friuli Venezia Giulia di Cristiano Dell’Oste, di un quartetto d’archi accompagnato da percussioni e pianoforte, con musiche originali, scritte appositamente dai compositori Valter Sivilotti e Renato Miani, su testi di Padre David Maria Turoldo, di Giuliano Bonanni, Fabio Turchini e Andreas Griphius.

