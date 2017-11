UDINE – Dal 16 al 19 novembre 2017 torna alla Fiera di Udine LibrINsieme: è la terza edizione di un appuntamento come sempre incastonato nel programma di IdeaNatale, ideato come vetrina editoriale e letteraria di riferimento per le case editrici, le librerie, gli autori, gli operatori e naturalmente per il pubblico di Nordest.

Si apre giovedì 16 novembre

Promosso dalla Fondazione Pordenonelegge.it con Udine e Gorizia Fiere, curato da Gian Mario Villalta, Alberto Garlini e Valentina Gasparet, LibrINsieme 2017 si apre giovedì 16 novembre alle 18, nell’area eventi del padiglione 6 della Fiera: a inaugurarlo sarà uno dei più autorevoli osservatori del nostro tempo, lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, voce di riferimento nella lettura dell’evoluzione sociale del Paese, l’esperto che ci ha aiutato a decodificare tanti fenomeni e accadimenti degli ultimi vent’anni in Italia.

«Il coraggio. Vivere, amare, educare»

A LibrINsieme Crepet si soffermerà sui temi de «Il coraggio. Vivere, amare, educare», il suo ultimo saggio uscito per Mondadori, in una presentazione arricchita dalle letture dell’attore Fabiano Fantini. Il libro è un «ipotetico inventario» per declinare il coraggio negli ambiti di esperienza e della vita quotidiana: il coraggio di educare, di dire no, di ricominciare, di avere paura, di scrivere, di immaginare, di creare... Perché è il coraggio a consentirci di capire il presente e di costruire il futuro.

Paolo Crepet

Psichiatra e sociologo, si occupa da molti anni della relazione tra adulti e mondi giovanili, tra scuola e famiglia, tra genitori e figli. Ha collaborato con l’Oms, ha insegnato presso le università di Napoli e Siena. È stato l’inventore e per oltre dieci anni direttore scientifico della «Scuola per Genitori». Ha pubblicato, fra gli altri, Cuori violenti per Feltrinelli, Non siamo capaci di ascoltarli, La gioia di educare, Sull’amore, Impara a essere felice per Einaudi, Baciami senza rete. Buone ragioni per sottrarsi alla seduzione digitale.

'Pordenonelegge il territorio'

LibrINsieme anche quest’anno siglerà il conto alla rovescia verso la Festa più attesa dell’anno proponendo storie, racconti e personaggi da sfogliare insieme sotto l’albero. Il programma sarà presentato venerdì 10 novembre, alle 11.30 nella conferenza stampa di Idea Natale 2017 (sala del Consiglio, uffici Fiera). Anche il pubblico di 'Pordenonelegge il territorio' parteciperà a IdeaNatale e LibrINsieme nella giornata di sabato 18 novembre, grazie alla nuova tappa delle escursioni fra paesaggio e cultura: una piccola ma intensa full immersion fra le colline friulane, che culminerà in Fiera a Udine.