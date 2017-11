The Groove Factory dà appuntamento per un workshop di Percussioni Africane

MARTIGNACCO - Domenica 19 Novembre The Groove Factory propone nella sua sede al Città Fiera a Martignacco (Ud) un workshop di Percussioni Africane (djembè, krin, doundoum, sangban e kenkenì) con due grandi artisti della scena internazionale: Gianni Lauvergnac e Dembele Inoussa.

Musicista di altissimo livello

Gianni Lauvergnac è reputato in Europa sia come musicista di altissimo livello e grande conoscitore della musica africana che perla sua didattica. Triestino di origine, innamorato della Sardegna, è di ritorno dopo anni vissuti a Parigi, dove ha insegnato in scuole di musica di riferimento della capitele francese. La sua versatilità e l'amore per le musiche etniche, lo portano nel 2000 alla creazione della "Wassagushevi Afrobalkan Orchestra", una fusione delle tradizioni dell'Africa dell'ovest con quelle dei Balkani.

Griot tradizionali originari

Dembele Inoussa, giovane e talentuoso artista nasce nel 1987 in Costa D’avorio, all’interno di una famiglia di griot tradizionali originari del Burkina faso di etnia Djoula. La sua infanzia trascorre in modo semplice immersa nella musica tradizionale Mandengue quotidianamente ascoltata e suonata all’interno della famiglia. È così che Inoussa, sin da giovanissimo si fa notare per essere un artista poliedrico e di grande talento, passando con disinvoltura dagli strumenti melodici come lo ‘Ngoni (chitarra/arpa africana) alle infinite percussioni tipiche dell’area Mandengue (djembe, krin, barà, dundun, etc).

Due livelli

Il workshop è diviso in due livelli in base alla fascia di età: ragazzi dagli 8 ai 14 anni, dalle 15.30 alle 16.30 con Gianni Lauvergnac. e adulti dai 14 anni dalle 17.00 alle 19.00 con Dembele Inoussa.

Per partecipare ai workshops la prenotazione è obbligatoria: 0432 410621 info@thegroovefactory.it. Chi non fosse in possesso dello strumento può richiederlo al 347 3152590.