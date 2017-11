UDINE - Anna Mareschi Danieli è il nuovo presidente di Confindustria Udine. E' stata eletta dall'Assemblea dei Delegati riunitasi venerdì pomeriggio a palazzo Torriani. Anna Mareschi Danieli subentra a Matteo Tonon, giunto alla scadenza del suo mandato quadriennale alla guida dell'Associazione.

L'Assemblea dei Delegati ha altresì provveduto, su proposta del presidente, a eleggere nell’incarico di vice-presidenti dell’Associazione Cristian Vida, al quale è stata attribuita la funzione vicaria, Fabrizio Cattelan (delegato ai Rapporti associativi) e Dino Feragotto (delegato all’Innovazione).

I vicepresidenti di diritto sono Alessandra Sangoi, delegata alla Piccola Industria, Davide Boeri, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Vittorio Di Marco, capo della Delegazione di Tolmezzo, Cristina Papparotto, Tesoriere, e Roberto Contessi, presidente Ance Udine.

Anna Mareschi Danieli, laureata all’Università Bocconi di Milano in Economia aziendale nel 2004, è vicepresident, finance alla Danieli & C Officine Meccaniche Spa di Buttrio. Prima di assumere un ruolo da dirigente nel Team Amministrazione e Finanza, è stata Responsabile finanziario Asia e Pacific del Gruppo Danieli, nel quale è approdata dopo precedenti esperienze professionali, anche all’estero, alla SMI Steel South Carolina e in diversi istituti bancari.