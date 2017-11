Il Tavagnacco nella 'tana' della Fiorentina Woman's

TAVAGNACCO - Sulla strada del Tavagnacco ci sono le campionesse d’Italia in carica della Fiorentina Women’s. Sabato 11 novembre alle 14.30, le gialloblu giocheranno a Firenze per la quinta giornata della Serie A 'I Dolci Sapori'. Le viola sono quinte in classifica con 7 punti, precedute proprio dalle friulane con 9 punti (a guidare la serie A, appaiate a 12 punti, ci sono Brescia e Juventus). Sarà quindi una sfida molto importante per il Tavagnacco, che spera di riuscire a fare il colpaccio esterno e ad allungare sulle dirette avversarie. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale calciofemminile.lnd.it. Ad arbitrare l’incontro sarà Davide Giacometti di Gubbio.

Le parole di mister Cassia

Mister Amedeo Cassia ci crede, anche sull’onda dell’euforia dopo la bella vittoria di sabato scorso contro la Res Roma. E con Lana Clelland, sempre più in testa alla classifica dei marcatori con 8 reti, tutto è possibile. «Ci siamo allenate bene questa settimana, grazie anche alla bella vittoria di sabato scorso. Abbiamo provato sul campo alcune cose che secondo me potranno essere determinanti con una grande squadra come la Fiorentina. Ho chiesto alle ragazze di dare il massima per quella che per il Tavagnacco potrebbe essere la partita della svolta». Effettivamente tornare da Firenze con qualche punto costituirebbe una grande iniezione di fiducia per le gialloblu, che hanno cominciato al meglio questo campionato, con tre vittorie e una sconfitta.

«Le ragazze dovranno essere brave soprattutto tatticamente – aggiunge Cassia – il nostro obiettivo è tenere la partita in bilico fino a metà del secondo tempo, per poi tentare di dare quel qualcosa in più nei minuti finali, magari approfittando del fatto che la Fiorentina, in settimana, è stata impegnata in Champions League. Vorremmo ritagliarci un ruolo importante in questa serie A – conclude Cassia – ma per riuscirci sarà fondamentale continuare a lavorare e restare umili».

Alla vigilia del turno di campionato ha parlato anche Elisa Polli: «Siamo concentrate e ci siamo preparate al meglio per questa partita: il nostro obiettivo è fare punti e questo ci darebbe ancora più morale».

La giornata di campionato

Le altre partite di giornata: Pink Bari-Juventus, Fiorentina Women’s-Tavagnacco , Empoli Ladies-Res Roma, AGSM Verona-Mozzanica, Sassuolo-Chievo Verona, Brescia-Ravenna Women.