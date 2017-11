Gsa Udine con un Ferrari in piu’ nella trasferta di sabato a Verona

UDINE - In una settimana tormentata dalla diffusione delle incredibili notizie sull’ ‘affaire’ Micalich-Caputo, la Gsa Udine si appresta a fare visita alla Tezenis Verona. L’anticipo di campionato è in programma sabato alle ore 20.45 con la partecipazione di una folta rappresentanza di tifosi da Udine.

La Tezenis, del confermato coach Dalmonte, è reduce dalla sconfitta per 72 a 61 sul campo della Fortitudo Bologna e dista solo due punti dagli udinesi con 6 punti in classifica. Il reparto lunghi degli scaligeri è stato falcidiato da infortuni nel corso di inizio stagione: il centro friulano Maganza, ex compagno di squadra di Benevelli a Jesi, è assente da tre match, mentre l’ala grande Totè sta lentamente ritornano a raccogliere minuti importanti dopo uno stop. Il giocatore da tenere maggiormente d’occhio è la guardia americana Greene, uno dal 'ventello' facile, al quale danno un importante contributo offensivo l’ala piccola ex Siena Udom e l’altro americano, l’ala grande Jones.

Non sarà una partita affatto facile per Udine che, però, arriva sulle ali dell’entusiasmo generato da quattro vittorie di fila e dal ritorno nei ranghi di capitan Ferrari, non schierato in campo, causa infortunio, nella vittoria con Ferrara.

Al termine dell’allenamento di giovedì sera, abbiamo chiesto a coach Lardo quali sono le sue sensazioni alla viglia del match contro i veneti.

Lardo, tornate a giocare in trasferta dopo l’entusiasmo di tutta la gente seguente alla bellissima vittoria con Ferrara…

«La cosa più bella è stata che la gente è uscita dal palasport contenta, non solo per il risultato, ma per tutta l’atmosfera che si era creata. Per noi è un grande orgoglio perché ci interessa anche trasmettere dei valori. E’ stata una bella giornata di sport, al di là della vittoria finale».

Quali sensazioni ci sono alla vigilia del match con Verona?

«Intanto ci dispiace che non potremo schierare nuovamente Pellegrino. Sto ripetendo da tutta la settimana ai ragazzi di non avere la pancia piena perché non abbiamo fatto cose straordinarie, anche se veniamo da quattro partite consecutive vinte. Dobbiamo avere ancora la 'fame' di assestarci nella parte alta della classifica che ci siamo guadagnati. Troveremo una squadra che in casa gioca molto bene, giovane e che ci aspetterà al varco perché sa di trovare davanti una formazione in salute. Avranno una grande voglia di farci uno sgambetto e, perciò, dovremo essere bravi ad avere più motivazioni di loro».