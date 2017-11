Fermato con la droga, tenta di mordere gli agenti: arrestato

UDINE – Sembrava un normale controllo, con i poliziotti del Reparto prevenzione crimine di Padova, che da mesi ormai sono a Udine in supporto del personale della Questura, che fermano un’auto in via Roma. All’improvviso, però, dal lato passeggeri scende un ragazzo che comincia a correre. Ne nasce un inseguimento con il giovane, un 19enne marocchino, che viene intercettato in via Aquileia.

L’arresto però non è semplice e il giovane oppone resistenza, cercando di mordere gli agenti. Scatta la perquisizione e addosso gli vengono trovati 25 grammi di marijuana. Non solo, dagli accertamenti successivi effettuati in Questura, si scopre che non avrebbe potuto tornare a Udine, essendo stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di divieto di ritorno in città.

Alla fine viene portato carcere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e viene denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per inosservanza della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Udine. L’autista dell’autovettura, un 23enne marocchino, è risultato a sua volta segnalato all’autorità giudiziari per essere stato oggetto della medesima misura di prevenzione.