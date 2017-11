Giustizia: possibile il rinvio delle udienze per legittimo impedimento a ridosso del parto

FVG - Rinvio udienze per legittimo impedimento a ridosso del parto. D'ora in avanti gli ultimi due mesi di gravidanza e i primi tre dopo il parto saranno considerati causa di legittimo impedimento degli avvocati per il rinvio delle udienze, civili e penali, in tribunale a Udine.



Sono gli effetti del protocollo d'intesa per le pari opportunità nell' esercizio della professione forense, siglato da varie autorità, tra le quali il presidente del Tribunale di Udine, Paolo Corder, e il Procuratore capo Antonio De Nicolo. «Non penalizzerà il dibattimento, con la sospensione dei termini di prescrizione», ha detto De Nicolo.

Il documento estende alcune tutele a favore della genitorialità tipiche del lavoro dipendente anche ai liberi professionisti. È il frutto di un progetto del Comitato pari opportunità delle toghe friulane a favore della parità di genere nella professione forense, elaborato da un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato anche i magistrati. Un disegno di legge è stato presentato, ed è ora all'attenzione della commissione Giustizia della Camera, per integrare l'art. 420 del codice di procedura penale e disciplinare il legittimo impedimento in favore delle donne avvocato, in modo da estendere alle avvocatesse in stato di gravidanza quanto già previsto per le lavoratrici dipendenti.