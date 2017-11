Quinta vittoria consecutiva della Gsa Udine a Verona

UDINE - La Gsa Udine conquista la sua quinta vittoria consecutiva battendo la Tezenis Verona per 77 a 61. Un match tutt’altro che facile quello disputato in Veneto dai bianconeri, con i padroni di casa che hanno tentato fino all’ultimo di contrastare una Gsa che si è dimostrata forte e concreta, capace di un’ottima difesa e con Mortellaro (18 punti e 9 rimbalzi) e Dykes (17 punti) una spanna sopra gli altri. Lardo ha avuto tanta energia anche da Raspino e Diop, mentre ha dovuto rinunciare, anche in questa occasione, a Pellegrino e Ferrari, rimasti in panchina.

La Gsa Udine fatica nel primo quarto soffrendo, strano a dirsi, a rimbalzo dove il centro ex Treviglio Nwohuocha crea più di qualche grattacapo a Mortellaro e Benevelli e trovando il playmaker avversario Palermo molto ispirato nel tiro dalla distanza. Andata sotto fino a -7 (21-14) prima dei due liberi di Mortellaro segnati innanzi della sirena del primo quarto, la Gsa si rifà con gli interessi in apertura di seconda frazione piazzando un break di 7 a 0 con una delle prime schiacciate di uno splendido Diop e la tripla di un puntualissimo Pinton (21-23). Da quel momento è Udine a condurre la gara, ben ammaestrata da un super prof. Mortellaro che raggiunge la doppia cifra di punti segnati prima della sirena di metà tempo in cui Udine raggiunge il massimo vantaggio di +10 con una bomba di Dykes (30-40), prima che Ikagi risponda con la medesima moneta (33-40).

In apertura di ripresa il distacco tra Udine e Verona è un tira e molla, prima allunga Udine con Diop e Dykes (33-43) e poi Verona riaccorcia con Udom e Greene (39-43). A metà frazione Udine con una tripla di Benevelli, due punti di Veideman ed un terzo tempo di Raspino stacca Verona (41-57). I padroni di casa sbagliano di tutto e di più ed Udine, pur non «uccidendo» il match, mantiene una rassicurante distanza all’ultima pausa (61-77). Diversamente che con Ferrara, gli ultimi dieci minuti di partita non sono di «garbage time», Verona prova fino a che può a riportarsi sotto arrivando fino a -10 (53-33); Udine non ha il solito apporto in fatto di punti da parte di Veideman (ottimo, comunque, in regia), ma con un solido Mortellaro sotto canestro e qualche bella invenzione di Dykes (che esce per crampi a 2’ dalla fine) conquista senza eccessivi patemi altri due punti in classifica.



TEZENIS VERONA - GSA UDINE 61-77 (21-16, 33-40, 46-61)

Tezenis Verona: Mattia Udom 14 (5/7, 1/3), Matteo Palermo 11 (1/3, 3/5), Andrea Amato 8 (2/4, 0/2), Phillip edward Greene iv 6 (0/8, 2/8), Iris Ikangi 6 (0/0, 2/2), Jamal Jones 5 (2/7, 0/5), Leonardo Tote 5 (1/4, 1/2), Curtis Nwohuocha 4 (2/3, 0/0), Simone Pierich 2 (1/2, 0/1), Riccardo Visconti 0 (0/0, 0/1), Omar Dieng 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0). All. Delmonte.

G.S.A. Udine: Chris Mortellaro 18 (7/7, 0/0), Kyndall Dykes 17 (4/8, 3/6), Tommaso Raspino 11 (3/6, 0/2), Ousmane Diop 10 (2/7, 0/1), Andrea Benevelli 8 (2/4, 1/2), Rain Veideman 7 (2/6, 1/4), Mauro Pinton 6 (0/0, 2/4), Vittorio Nobile 0 (0/3, 0/0), Michele Ferrari 0 (0/0, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0), Francesco Pellegrino 0 (0/0, 0/0). All. Lardo