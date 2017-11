Il Tavagnacco torna da Firenze con un punto

FIRENZE - L’obiettivo era fare punti a Firenze e il Tavagnacco c’è riuscito. Contro la Fiorentina, allo stadio Gino Bozzi, finisce 1 a 1. Una partita in cui le friulane sono rimaste in vantaggio per buona parte del match grazie al rigore messo a segno da Clelland nel primo tempo, per ‘cedere’ al forcing viola solo al 40’ della ripresa (sempre per una rete dagli 11 metri). Efficace la mossa di mister Amedeo Cassia di pressare alto le viola, che sono andate più volte in difficoltà. Tra le file gialloblu defezione all’ultimo di Elisa Polli.

Il resoconto del primo tempo

Al 2’ subito in avanti il Tavagnacco con un tentativo di Catena di testa su cross di Clelland, ma il pallone termina a lato. Al 4’ risponde la Fiorentina con una punizione di Bonetti bloccata a terra da Ferroli. Le friulane spingono e guadagnano metri, ma le viola non si fanno schiacciare. Al 7’ tentativo dalla distanza di Adami, con la palla che finisce fuori. Ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte, con il pressing alto del Tavagnacco che mette in seria difficoltà la Fiorentina in questa fase di gioco. Le gialloblu però non riescono a trovare la via della rete. Al 22’ Bonetti tenta la deviazione vincente di testa, ma il pallone viene respinto in corner. Cresce la Fiorentina, che mette in apprensione la retroguardia gialloblu. Al 31’ l’arbitro fischia un rigore per il Tavagnacco per un tocco di mano in area di Tortelli. Della battuta si incarica Clelland che non sbaglia. Al 33’ Bonetti tira dalla distanza e Ferroli si salva in corner. Il Tavagnacco regge la reazione delle viola e riparte in contropiede, con il primo tempo che si chiude senza ulteriori emozioni.

La ripresa

La ripresa comincia con il forcing della Fiorentina alla ricerca della rete del pareggio. Al 3’ tentativo di Bonetti da distanza ravvicinata ma la mira non è delle migliori. Al 6’ contropiede di Clelland che lancia Brumana: il capitano entra in area e fa partire un tiro che termina sopra la traversa. Altra occasione per il Tavagnacco al 7’, con la scozzese che spreca da buona posizione. Al 13’ tentativo di Guagni con un tiro a giro dalla destra che non centra la porta. Il Tavagnacco si affida alle ripartenze di Brumana e Clelland per cercare di sorprendere la retroguardia viola. La Fiorentina preme tentando di alzare il baricentro, ma la porta del Tavagnacco non corre grossi pericoli. Le ragazze di mister Cassia stringono i denti e riescono a resistere all’assedio viola, riproponendosi in avanti appena possibile. Al 39’ altro tocco di mano in area, questa volta di Camporese. L’arbitro assegna il rigore alla Fiorentina: tira Bonetti e segna. Assedio finale delle viola, con gli ultimi tentativi che sono però del Tavagnacco: prima con Clelland al 46’ poi di Camporese al 47’ e di Brumana al 48’. Il match finisce dopo 5’ minuti di recupero, con le gialloblu che salgono in classifica a 10 punti.

FIORENTINA WOMEN’S – UPC TAVAGNACCO 1-1

UPC TAVAGNACCO: Ferroli, Martinelli, Frizza, Mella, Brumana, Tuttino, Clelland, Cecotti, Erzen, Catena, Camporese. All. Cassia

FIORENTINA WOMEN’S: Ohrstrom, Guagni, Linari (Vigilucci), Adami, Mauro (Brazil), Bonetti, Bartoli, Caccamo, Carissimi, Rinaldi (Einarsdottir), Tortelli. All. Fattori

ARBITRO: Giacometti di Gubbio

MARCATORI: 32’ pt Clelland (R), 40 st’ Bonetti (R),

NOTE: ammonite Tortelli, Erzen, Carissimi, Bonetti, Clelland