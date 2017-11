Turismo invernale: la Regione conferma l'apertura della stagione l'8 dicembre

FVG - La giunta regionale ha dato il via libera alla nuova politica tariffaria degli impianti di risalita dei diversi poli del turismo invernale decisa da PromoTurismoFvg per la imminente stagione 2017- 2018. Per i privati le tariffe restano 'congelate'. Le novità riguardano la scelta di dare una tempistica diversa e una distinta politica tariffaria alla clientela all'ingrosso, cosiddetta 'wholesale', formata dai tour operator in primis e dagli altri intermediari professionali organizzati, che hanno visto approvare in anticipo, nel mese di marzo di quest'anno, dalla giunta regionale, le tariffe dedicate alla clientela che utilizza le strutture di accoglienza turistica per periodi prolungati in modo da rendere agevole la predisposizione di pacchetti turistici e di cataloghi di vendita per le fiere di settore. Le tariffe decise per gli operatori professionali assicurano una sostanziale continuità con la stagione invernale 2016/2017, ma confermano scelte promozionali, a tutto vantaggio della valorizzazione delle strutture turistiche delle località sciistiche, anche durante i periodi tradizionalmente di scarso afflusso, puntando sulla fidelizzazione del cliente al territorio regionale.

Il costo dello skipass per gli adulti resta invariato

Altre novità, invece, per il prossimo inverno, decise da PromoTurismoFvg, riguardano la clientela individuale e le famiglie. La politica tariffaria indirizzata alle famiglie vede una semplificazione del cosiddetto 'pacchetto famiglia' e l'introduzione per ogni componente della famiglia di uno sconto del 35% rispetto alla rispettiva tariffa della categoria 'CARTAneve individuale' e uno sconto, sempre del 35%, in relazione alla tariffa adulti per l'abbonamento 'Sci@sempre'. Le tariffe 'plurigiornalieri' vengono mantenute invariate, confermando l'accorpamento in un'unica stagione 'invernale', le precedenti 'media' e 'alta' stagione, in ragione dell'andamento meteo degli ultimi inverni. Per i bambini di età inferiore ai 10 anni viene mantenuta la totale gratuità, anche se non accompagnati da un adulto pagante. La conferma del baby free, quale elemento numerico riconosciuto ai fini del 'pacchetto famiglia', garantisce un prezzo medio, per componente, assolutamente competitivo rispetto a qualsiasi altro competitor del settore. Il costo dello skipass per gli adulti resta confermato a 25 euro (35 in alta stagione, dal 23 dicembre a marzo).

Offerte per anziani e studenti

I senior, over 75, manterranno anche durante il 2017-2018 la completa gratuità di tutte le tipologie di skipass. Mantenute anche le tariffe dedicate all'utenza scolastica, con la conferma di un'offerta promozionale per le scuole extra regione nel mese di gennaio, in quanto periodo solitamente poco affollato. Promozioni anche per i lavoratori in quota e i clienti degli alberghi e rifugi raggiungibili tramite gli impianti di risalita, nonché accordi con la FISI, Federazione italiana sport invernali, per favorire l'avvicinamento di nuovi clienti alle montagne della regione. L'appuntamento per l'apertura degli impianti, in questa stagione invernale, è per venerdì 8 dicembre, condizioni meteo permettendo.