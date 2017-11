Perde il controllo dell'auto e si schianta: grave 24enne

SAN LEONARDO - Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, una Fiat Stilo, giovane 24enne è grave. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle 3.30 della mattinata del 12 novembre, in località Cemur, a San Leonardo, nelle Valli del Natisone. Il sinistro che ha visto coinvolto M.B., queste le iniziali del ragazzo, si è verificato a soli due chilometri circa dall'abitazione del 24enne che presumibilmente si stava dirigendo proprio a casa.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, M.B. non sarebbe riuscito a mantenere il controllo della sua Stilo andando a schiantarsi vicino a un distributore di benzina. Sul posto è giunta subito l'ambulanza, assieme ai vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del mezzo, e ai carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli, che si sono occupati dei rilievi del caso e dei dovuti accertamenti. Viste le condizioni del veicolo, per il ragazzo, in un primo momento, si è temuto il peggio. Soccorso dal personale sanitario del 118, ha riportato un grave trauma facciale oltre a diversi altri traumi. E' stato quindi trasportato all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Sarebbe grave ma non in pericolo di vita.