Le farfalle dell’Asu mai così forti: a Prato salgono sul gradino più alto del podio

UDINE – Mai così forti. Le farfalle dell’Asu, a Prato, sono salite sul gradino più alto del podio. «È la prima volta che le nostre ragazze (in serie A da tre anni) arrivano in prima posizione. Che dire, non ci sono davvero parole per esprimere l’orgoglio da parte di tutta l’Associazione Sportiva Udinese per questo risultato che non si può che definire storico». Commenta così, ‘a caldo’ l’emozione di una gara «senza sbavature» il direttore generale di Asu, Nicola Di Benedetto, che lo scorso 11 novembre era sugli spalti a tifare Alessia Gorina, Alexandra Agiurgiuculese, Viola Romano, Melissa Girelli e Linoy Ashram. «Oltre che complimentarmi con tutte le ragazze, ci tengo però a ringraziare – ha precisato - le allenatrici, Spela Dragas e Magda Pigano, per il loro instancabile lavoro e per tutti i sacrifici, che oggi sono ripagati da questo traguardo. Loro si meritano questo risultato, al pari delle nostre giovani atlete».

La gara

Una competizione ‘all’ultimo attrezzo’, quella che si è tenuta all’EstraForum di Prato. Si è trattato infatti della terza prova, determinante per il Campionato di Serie A1 di ginnastica ritmica, il gran finale, è in programma fra quindici giorni, a Padova. Un appuntamento, quello toscano, che ha consentito alle ragazze della compagine bianconera di totalizzare totale 97.100 punti. Due esercizi per Linoy Ashram, al cerchio e al nastro. Il punteggio più alto per Alexandra Agiurgiuculese alla palla, con 18.850. E poi una grande prova da parte di una giovanissima atleta triestina Viola Romano, che ha esordito in A, proprio a Prato.

La classifica

Ginnastica Fabriano (Sofia Raffaeli, Talisa Torretti, Serena Ottaviani, Milena Baldassarri e Valeria Carnali) sul secondo gradino del podio, con 95.500 punti. 94.250 punti, invece per la terza classificata, l’Armonia d’Abruzzo (Eva Gherardi, Alessia Russo, Caterina Allovio, Federica Pettineslli e la Campionessa del Mondo in carica, la russa Dina Averina). A terza prova conclusa, la classifica generale del Campionato è guidata da Ginnastica Fabriano con 69 punti, seguita dall’Asu, che di punti ne ha portati a casa 67. Terza Armonia D’Abruzzo con 63 punti.