Debora Serracchiani sceglie Roma e saluta il Fvg

UDINE - Debora Serracchiani non intende ricandidarsi alla presidenza della Regione e si mette a disposizione del Partito Democratico per le prossime politiche. Lo annunciato la stessa governatrice della Regione Friuli Venezia Giulia e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, intervenendo all'assemblea regionale del partito, domenica sera a Udine.



Serracchiani ha anche sottolineato che «il Friuli Venezia Giulia si è giovato del doppio ruolo, altrimenti non avrebbe avuto lo stesso peso a livello nazionale. E so di poter esser utile ancora a questa Regione candidandomi a livello nazionale». Detto questo ha assicurato di volersi presentare in Friuli Venezia Giulia: ancora da stabilire se alla Camera o al Senato. E a chi la interpreta come una 'fuga, risponde così: «Io ho la coscienza a posto: credo di aver lavorato tanto, con impegno e dedizione e che questo sia sotto gli occhi di tutti».

Detto questo Serracchiani ha ammesso di aver «vacillato» davanti alle tante attestazioni di stima ricevute da compagni di partito ma anche da avversari politici.