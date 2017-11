Incidente frontale a Manzano: ferite 4 persone

MANZANO – Due vetture si sono scontrate, domenica sera, lungo la strada regionale 56 a Manzano. Il frontale è avvenuto poco dopo le 20 in località Fornaci, per cause ancora in corso di accertamento. Una delle due auto, una Hyundai con a bordo tre cittadini ghanesi residenti a San Giovanni al Natisone, è finita nel fosso accanto alla carreggiata.

Nell’impatto quattro persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave: i tre ghanesi e la donna che viaggiava sull’altra vettura coinvolta, che ha finito la sua corsa contro il guardrail. Tutti sono stati soccorsi dal personale del 118 e sono stati portati in ospedale con due ambulanze.

Sul posto i carabinieri della stazione di Manzano e i Vigili del Fuoco. Minimi i disagi al traffico.