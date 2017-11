FVG - La depressione insiste sul centro Italia richiamando forti correnti da nord-est nei bassi strati.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata di martedì 14 novembre, avremo cielo in genere poco nuvoloso in montagna, variabile in pianura, più nuvoloso sulla costa specie al mattino. Sulla costa soffierà Bora forte, sui monti e in pianura venti da nord-est localmente sostenuti. Possibili locali formazioni di ghiaccio al suolo nelle zone innevate.