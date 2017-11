Gomorra 3 al cinema Centrale

UDINE – L’attesa sta per finire: la nuova stagione di Gomorra – La Serie arriva in anteprima al cinema Centrale, martedì 14 novembre alle 19.30 e mercoledì 15 alle 21.30. I fan della serie cult di Sky avranno la possibilità di vedere i primi episodi della saga con l’esperienza spettacolare ed esclusiva della grande schermo.

La serie

La terza stagione comincia dove la seconda si era interrotta per proseguire con nuovi personaggi e nuove strategie per la conquista del potere criminale. La serie si apre a pochi minuti dalla morte di Don Pietro. Sanno tutti che è stato Ciro, ma la domanda è: com’è stato possibile? Malamò e Genny si accusano a vicenda, eppure devono collaborare perché ciò che conta è trovare l’Immortale e vendicare la morte del boss. La paranza dei Savastano scende in campo al completo per una vera e propria caccia all’uomo. Intanto gli uomini di Ciro si sono già dati alla fuga e lui sembra introvabile.

Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.