PALMANOVA – Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita in modo serio a un fianco e al bacino dopo essere caduta da cavallo nel maneggio al coperto di Palmanova, in contrada Savorgnan.

L’incidente si è verificato lunedì 12 novembre poco dopo mezzogiorno. Dopo la caduta, avvenuta per cause ancora in corso di accertamento, la giovane è stata soccorsa dal personale della struttura e poi dai medici del 118. Sul posto anche l’elicottero che ha provveduto al suo trasporto all’Ospedale di Udine.