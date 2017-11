Gli eventi in programma martedì 14 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Gomorra 3 al cinema Centrale

L’attesa sta per finire: la nuova stagione di Gomorra – La Serie arriva in anteprima al cinema Centrale, martedì 14 novembre alle 19.30 e mercoledì 15 alle 21.30. I fan della serie cult di Sky avranno la possibilità di vedere i primi episodi della saga con l’esperienza spettacolare ed esclusiva della grande schermo. Maggiori dettagli, qui.

Tantilibri: la 13a edizione arriva nei quartieri

L'appuntamento con Tantilibri ha cadenza settimanale, ogni primo lunedì del mese nella Sezione Ragazzi, mentre nelle biblioteche di quartiere si svolge il martedì, alternando gli incontri:martedì 14 novembre nella Biblioteca di quartiere "Laipacco-S.Gottardo». Maggiori info, qui.

Play Strindberg

Dopo aver inaugurato il cartellone di Artegna, Play Strindberg sarà ospite domani, martedì 14 novembre, a Tolmezzo della Stagione di Prosa della Carnia. Il testo che Friedrich Dürrenmatt ha ricavato dal dramma Danza Macabra di Johan August Strindberg è interpretato da Maria Paiato, Franco Castellano e Maurizio Donadoni ed è diretto da Franco Però per il Teatro Stabile del FVG. L’appuntamento con questa pièce, costruita come un incontro di box con tanto di ring, round e gong, è al Teatro Candoni alle 20.45. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando gli Amici del Teatro di Artegna (0432-977105) e l’Ufficio Cultura di Tolmezzo (0433-487961).

3^ edizione per ‘Design Festival

La terza edizione del Design Festival, la sedia che verrà apre i battenti il 10 novembre con un’esposizione che porta alle origini del design italiano: per la prima volta in Italia una mostra sulla Società Anonima Antonio Volpe, fabbrica attiva nella produzione del legno curvato a cavallo del XX secolo. Maggiori dettagli, qui.

Never ending man

Martedì 14 novembre arriva sul grande schermo del Visionario l’imperdibile Never ending man: Hayao Miyazaki, il documentario dedicato al maestro indiscusso dell’animazione giapponese! Il film sarà in programma alle 15.30 e 20. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.