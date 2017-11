Ritorna l'appuntamento con le serate d'autunno del Cai di Tricesimo

REANA DEL ROJALE - Ripartono le tradizionali serate d'autunno organizzate dal Cai Tricesimo con il patrocinio del Comune di Reana del Rojale. Tre gli appuntamenti a cadenza settimanale per approfondire, insieme a docenti universitari, alcune tematiche legate alla montagna e alla cultura alpina.

Martedì 14 novembre

Il primo incontro «In alto nuovo alpinismo», in cui il professor Francesco Micelli spiegherà come ogni paesaggio risvegli la memoria e come nell'andare in montagna sia insita la ricerca del rapporto con la natura; un approccio diverso all'alpinismo e una 'geografia profonda', che già le arti figurative e la letteratura hanno saputo anticipare.

Martedì 21 novembre

Il professor Mauro Pascolini guiderà il pubblico tra passato e presente e l'attività di alpeggio delle «Malghe della montagna friulana».

Martedì 28 novembre

A chiudere «Economia storica dei paesi»: con il dottor Claudio Lorenzini si analizzerà l'importanza che riveste il pascolo del bestiame in quota nell'economia delle vallate.

Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati e si terranno a partire dalle 20.30 nella Sala consiliare del Comune di Reana del Rojale (via Municipio, 18).