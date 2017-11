Multato perché parcheggia lasciando il finestrino abbassato

CERCIVENTO – E’ finito negli studi di Mattino 5, la nota trasmissione di Canale 5, Renato Garibaldi, per raccontare la sua disavventura: multato perché ha parcheggiato lasciando il finestrino del suo furgone abbassato.

Il discendente dell’eroe dei due mondi (apicoltore che gestisce la struttura di accoglienza Bosco dei Museis a Cercivento), ha raccontato negli studi Mediaset di aver ricevuto una contravvenzione di 57 euro a Tavagnacco. Il Motivo? Aver lasciato il furgone con uno dei finestrini abbassati all’esterno di un centro commerciale. A suo dire per far circolare l’aria nel mezzo dopo il viaggio dalla Carnia all’hinterland udinese. Una cosa che non si può fare ai sensi dell'articolo 158 comma 4 e 6 del Codice della strada. «Effettuava la sosta in una zona all'uopo predisposta e aperta al pubblico senza adottare le opportune cautele. Il conducente si allontanava lasciando il finestrino anteriore laterale sinistro completamente abbassato, tanto da renderlo accessibile a chiunque» recita il verbale.

Una vera beffa a detta di Garibaldi, che è deciso a fare ricorso, impugnando la multa davanti al Giudice di Pace. «Mi derubano per non farmi subire un furto», ha detto, assicurando che continuerà a comportarsi nello stesso modo anche in futuro. «Lo Stato dovrebbe pensare a multare chi ruba nelle banche e a chi compie reati più gravi anziché pensare a queste stupidaggini».