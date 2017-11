In Fvg il 27,6% dei minori vive in povertà

FVG - In Friuli Venezia Giulia i minori in povertà relativa sono il 27,6%, cinque punti sopra il dato nazionale, questo secondo i dati forniti da Save the Children.

Altri datI

Quasi un giovane su dieci abbandona troppo presto la scuola e più di uno su due non ha svolto in un anno quattro o più attività culturali e educative. Sono alcuni dei dati contenuti nell'ottavo Atlante dell'infanzia a rischio "Lettera alla scuola", presentato il 14 novembre a Roma insieme al lancio di "Fuoriclasse in Movimento, rete nazionale di 150 scuole che promuove, anche in Friuli Venezia Giulia, il confronto tra docenti, alunni e genitori per individuare soluzioni e azioni per contrastare la dispersione scolastica. Secondo i dati diffusi da Save the Children, in Friuli Venezia Giulia, l'8% di ragazzi ha lasciato precocemente la scuola; inoltre si va da un minimo dell'11% a un massimo del 42,9% di istituti su base provinciale che lamentano una scarsa dotazione di laboratori.