FVG - La depressione insiste sul centro Italia richiamando forti correnti da nord-est nei bassi strati.

Secondo le previsioni dell’Osmer Fvg, nella giornata del 15 novembre, sulla regione Fvg avremo cielo in genere poco nuvoloso con possibile maggior nuvolosità sulla costa. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa. Al mattino forti gelate a fondovalle, possibili localmente anche in pianura.