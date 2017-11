20 morti nei primi 9 mesi del 2017: «In Fvg si aggrava l’emergenza sicurezza sul lavoro»

FVG - Quarantacinque infortuni al giorno come dato medio, festivi inclusi, 20 casi mortali nei primi 9 mesi del 2017, 2 in più rispetto al 2016, una crescita dello 0,3% per gli incidenti sul lavoro e del 2% per le malattie professionali. Questi i dati resi noti stamane da Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia in occasione dell’assemblea regionale sulla sicurezza sul lavoro, tenutasi a Palmanova in vista dell’assemblea nazionale convocata per gennaio, alla presenza di quasi duecento tra dirigenti sindacali e delegati. «Numeri – dichiarano Orietta Olivo (Cgil), Mauro Franzolini (Uil) e Roberto Muradore (Cisl) – che testimoniano l’aggravarsi dell’emergenza sicurezza del lavoro nella nostra regione, dove il 2017 rischia di chiudersi con un ulteriore aumento dei casi denunciati: sono stati 12.242 tra gennaio e settembre, in lieve crescita (+0,3%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che già si era chiuso con un incremento del 4% degli infortuni rispetto al 2015».

Il mondo del lavoro

La flessibilità esasperata, la diffusione della precarietà, l’aumento dell’età pensionabile, destinata tra l’altro a un ulteriore incremento a partire dal 2019, la mancanza di prevenzione e di formazione. Queste, per i sindacati, le cause che hanno determinato un’inversione di tendenza nelle politiche della sicurezza, dopo lunghi anni caratterizzati da un andamento virtuoso, con una progressiva diminuzione dei casi denunciati, «effetto anche della crisi e della riduzione delle ore lavorate». Ecco perché, per Cgil, Cisl e Uil, è necessario «opporsi con forza alla logica del lavoro a tutti i costi e intervenire per risolvere le piaghe dei giovani senza formazione, eccezione che diventa spesso la regola per i dipendenti delle agenzie interinali, dell’età lavorativa che si allunga per tutti senza tenere contro della gravosità del lavoro, delle troppe aziende, e non soltanto di piccole dimensioni, che continuano a non fare prevenzione e a negare un ruolo concreto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza».

La crescita delle malattie professionali

Ad allarmare i sindacati anche la crescita delle malattie professionali: i casi denunciati in regione, sempre nei primi nove mesi del 2017, sono stati 1.375, il 2% in più rispetto al 2016, a addirittura il 9% in più limitando l’analisi al settore industria e servizi. Da qui, per Olivo, Franzolini e Muradore, l’importanza di dare attuazione a tutte le normative comunitarie in materia di miglioramento delle condizioni e degli ambienti di lavoro, tra cui la Direttiva Reach, che sarà operativa da maggio 2018, sul monitoraggio di tutte le sostanze chimiche presenti nelle imprese. La sfida, per Cgil, Cisl e Uil, va affrontata e vinta innanzitutto sul fronte della contrattazione. Ne è convinta Cinza Frascheri, responsabile del dipartimento nazionale salute e sicurezza della Cisl: «È nell’ambito della contrattazione – ha dichiarato Frascheri a Palmanova – che dobbiamo avviare azioni concrete in materia di sicurezza, per contrastare la crescita degli infortuni e delle patologie da stress lavoro correlato. Dobbiamo richiamare le aziende – ha detto ancora Frascheri – al rispetto del documento di valutazione rischi, che spesso e volentieri addirittura non esiste, rafforzare i rapporti con gli enti locali, gli enti deputati ai controlli e le aziende sanitarie: tutto questo, ovviamente, richiede il massimo impegno dei nostri rappresentanti per la sicurezza, che devono essere consapevoli di svolgere un ruolo fondamentale per la sicurezza e la salute di milioni di lavoratori».