'Odio Amleto': Gabriel Garko e Ugo Pagliai sul palco del Modena di Palmanova

PALMANOVA – Dopo aver fatto segnare tre esauriti in altrettanti teatri la scorsa stagione, Odio Amleto di Paul Rudnick ritorna, ancora una volta in esclusiva regionale nel circuito Ert, per altri tre appuntamenti nei prossimi giorni. Lo spettacolo che ha per protagonisti Gabriel Garko e Ugo Pagliai aprirà sabato 18 novembre alle 20.45 la stagione del Teatro Gustavo Modena di Palmanova e il giorno successivo, domenica 19 novembre, quella del Teatro Adelaide Ristori di Cividale (alle 21). La breve tournee si concluderà lunedì 20 novembre al Teatro Zancanaro di Sacile alle ore 21. Sul palco, diretta da Alessandro Benvenuti, si esibirà anche Paola Gassman; completano il cast Claudia Tosoni, Annalisa Favetti e Guglielmo Favilla.

La vicenda

Andrew Rally, giovane stella di una serie televisiva recentemente cancellata, è appena arrivato da Los Angeles nel suo nuovo appartamento a New York City. L'appartamento apparteneva al leggendario attore John Barrymore e la coincidenza lo disturba perché sta per interpretare sul palcoscenico la difficile parte di Amleto, il ruolo reso famoso proprio da Barrymore che, tra l’altro, gli compare davanti agli occhi durante una seduta spiritica. Arriva finalmente il debutto sul palcoscenico che, purtroppo, non si rivela fortunatissimo. In lui si insinua un dubbio: continuare la carriera teatrale o accettare una nuova proposta televisiva? Andrew Rally è Gabriel Garko, attore glamour di televisione e cinema che vuole cimentarsi a teatro. Il divo torinese in questo spettacolo mette in scena, con una buona dose di autoironia, se stesso e prova a dimostrare che gli attori della televisione non sfigurano affatto sul palcoscenico.



Garko

Più bello d’Italia nel 1991, Garko ha raggiunto la notorietà presso il grande pubblico con l’interpretazione nella fiction Il bello delle donne. Nel genere lo ricordiamo anche nei longevi L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. Al cinema è stato diretto, tra gli altri, da Ferzan Ozpetek (Le fate ignoranti), Franco Zeffirelli (Callas Forever) e Asia Argento (Incompresa). Nel 2016 ha presentato il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti con Virginia Raffaele e Mădălina Ghenea.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando il Teatro Modena (tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.45, 0432 924148), l’Ufficio Cultura di Cividale (0432 710350) e il Teatro Zancanaro di Sacile (0434 780623).