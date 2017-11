Al Palmanova Outlet Village s’inaugurano le iniziative natalizie

AIELLO DEL FRIULI – Al via le iniziative natalizie al Palmanova Outlet Village. Sabato 18 novembre, alle 18, saranno accese le luminarie e anche il grande albero di Natale, alto circa 10 metri e decorato con particolare cura, allestito nella piazza centrale. Ricco il programma di eventi, tra danza, musica dal vivo, spettacoli di magia, luci, suoni, colori e un’incantevole scenografia a tema fiabe che accoglierà i visitatori.

Biancaneve

Nella piazzetta centrale è stato creato un angolo riservato alle fiabe, con protagonista la bella Biancaneve. Ci sarà anche una grande mela rossa. Immancabile la postazione selfie per immoratalare immagini ricordo. A partire dalle 18, inoltre, sarà proposto «Le ali magiche», uno spettacolo tailor made a cura di Nu'Art Events: una splendida danza di grande impatto visivo. I costumi luminosi dei ballerini creeranno un’atmosfera davvero surreale. Si tratta di uno spettacolo itinerante, che sarà ripetuto, lungo le vie del Village, per quattro volte a distanza di 10-15 minuti dalla fine della performance. Tre talentuosi ballerini si esibiranno di fronte al pubblico e la dolce melodia del violino accompagnerà la scena.

Una volinista arricchirà le musiche di sottofondo con performance live

In programma altri due eventi per grandi e piccini. Il 9 dicembre ci sarà la grande Parata Looney Tunes. Daffy Duck, Titty, Silvestro, Bugs Bunny e Taz sfileranno, sulle note di alcune tra le colonne sonore più amate, lungo le vie del Palmanova Outlet Village. Il 16 dicembre, dalle 17 in poi, spazio alla musica di qualità con l’esibizione degli Harmony Gospel Singers, un gruppo di cantanti e musicisti gospel tra i più apprezzati in tutto il mondo.