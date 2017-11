Torna la Fiera del Lavoro a Udine: 66 aziende offrono 300 posti

UDINE - Saranno 300 i posti di lavoro messi a disposizione dalle 66 aziende (numero record per l'evento) che parteciperanno all'edizione 2017 della Fiera del lavoro Alig in programma nel capoluogo friulano sabato 25 novembre. Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sono attese 1.200 persone con due ospiti d'eccezione: il campione olimpico Jury Chechi e la star della tv Simone Ventura. Tra le aziende che interverranno, la Procter&Gamble's, il Gruppo Illiria, il Gruppo Autostar.

L'evento è stato presentato a palazzo Florio dall'Alig, l'Associazione dei Laureati di Ingegneria Gestionale dell'Università di Udine, nata 12 anni fa con l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro sostenendo l'occupazione giovanile. «La Fiera cresce ogni anno e continua a essere un unicum sia nel panorama regionale sia nel Nordest - commenta Marco Sartor, presidente Alig -. Quest'anno sfioriamo quota 70 realtà partecipanti, comprovando così valore, qualità e autorevolezza della Fiera del Lavoro del Friuli Venezia Giulia, organizzata dalla nostra associazione. Non possiamo che ringraziare la Regione Fvg che ci supporta con due fondamentali contributi investendo anche in questo modo nell'occupazione dei nostri giovani e rendendo possibile un'organizzazione ogni anno più strutturata». Alla presentazione, a questo proposito, è intervenuto Nicola Manfren della Direzione Lavoro Regione Fvg e l'assessore comunale Gabriele Giacomini.

Sabato 25 novembre si comincia ufficialmente alle 13 nel foyer del teatro e nelle terrazze con incontro one to one tra aziende e candidati. Ci sarà un servizio gratuito di correzione multilingua dei curricula e con il servizio (sempre gratuito) offerto da un fotografo professionista a disposizione per scattare la foto perfetta per il Cv. Alle 16.45 salirà sul palco del Giovanni da Udine Jury Chechi, il 'signore degli anelli, oro olimpico ad Atlanta 1996, che sarà intervistato dagli studenti dell'ateneo friulano. A seguire un talk show condotto dal vicedirettore del Tg5 Giuseppe De Filippi e il grand finale, alle 19, con Simone Ventura. La star della tv italiana racconterà come si è reinventata diventando imprenditrice e fondando una web tv. La giornata si concluderà nel foyer del Teatro celebrando le eccellenze del territorio con un aperitivo a base di rpodotti friulani della zona di Faedis al costo speciale di 2 euro. L'ingresso è gratuito ma è obbligatoria l'iscrizione al sito www.alig.it.