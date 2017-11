Medio Friuli: 26enne trovato morto nel letto da un parente

MEDIO FRIULI - Lo ha trovato morto un parente che si era recato a casa sua per una visita. Inutili i soccorsi, per il 26enne, non c’era più nulla da fare. La tragedia si è consumata nella mattinata del 14 novembre in un paese del Medio Friuli.

Quando è stato trovato, il ragazzo non respirava più

Accanto a lui - come anticipa Il Gazzettino - pare ci fossero dei farmaci. Sotto choc il parente che lo ha trovato e che ha chiamato immediatamente i soccorsi. Al loro arrivo i sanitari ne hanno constatato il decesso che sembrerebbe essere avvenuto molte ore prima. Forse nella serata di lunedì.

Gli accertamenti

In passato il giovane aveva vissuto un periodo difficile in seguito al quale era stato preso in carico anche dai servizi sociali. Ora sarà la magistratura friulana a decidere che accertamenti saranno necessari per fare completa chiarezza sul decesso del 26enne, all'origine del quale potrebbe esserci un malore fatale.