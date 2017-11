Gli eventi in programma mercoledì 15 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘I Soviet + l’Elettricità’

‘I Soviet + l’Elettricità’ è uno spettacolo ideato e diretto da Massimo Zamboni – storico chitarrista e compositore di CCCP e CSI - dedicato al centenario della rivoluzione bolscevica del novembre 1917. L’appuntamento è in programma mercoledì 15 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Udine e il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Maggiori info, qui.

Peter Hammill

Cresce l’attesa per il grande evento autunnale proposto dal festival Folkest, il principale festival che esplora le musiche e le culture del mondo che dopo una lunghissima estate di concerti rinnova adesso il suo appuntamento il con il pubblico ospitando una star mondiale senza tempo. Domani, mercoledì 15 novembre, all’Auditorium Teatro Candoni di Tolmezzo (alle 21.15) in programma l’unica data per il Nordest del nuovo tour italiano di uno tra i principali esponenti della corrente progressive rock made in UK, Peter Hammill, storica voce dei Van der Graaf Generator

Dialoghi in biblioteca

Anche questa settimana torna con un nuovo appuntamento Dialoghi in biblioteca, il calendario di incontri organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ e dall'assessorato alla Cultura. Mercoledì 15 novembre alle 18 la sala Corgnali della biblioteca, in Riva Bartolini 5, ospiterà la presentazione del libro ‘Con un sorriso ancora suo’ di Ermes Dorigo, edito quest’anno da Gossmann Edizioni di Castions di Strada. Dialogherà con l’autore il docente e scrittore Angelo Floramo.

‘Coppia tra conflitto e potere’

Mercoledì 15 novembre avrà luogo ‘Coppia tra conflitto e potere’, il secondo incontro di ‘Vita Nuova’, un efficace percorso di consapevolezza orientato a superare le difficoltà del vivere quotidiano. Promosso della dottoressa Anna Degano, Psicologa Psicoterapeuta e Presidente Aspic Fvg, l’appuntamento si svolgerà presso la sede dell’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, in via Tullio, 13, a Udine, a partire dalle 20.30. Per informazioni e costi: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it

3^ edizione per ‘Design Festival

La terza edizione del Design Festival, la sedia che verrà apre i battenti il 10 novembre con un’esposizione che porta alle origini del design italiano: per la prima volta in Italia una mostra sulla Società Anonima Antonio Volpe, fabbrica attiva nella produzione del legno curvato a cavallo del XX secolo. Maggiori dettagli, qui.

Appuntamento con il tartufo bianco da L’Alimentare

Mercoledì 15 Novembre, alle 20, appuntamento all’Alimentare con il tartufo bianco, perché a volte nella vita bisogna sapersi viziare un pò... I dettagli, qui.

Rassegna di Cinema Palestinese

Mercoledì 15 e giovedì 16 novembre il Visionario ospita per il secondo anno consecutivo la Rassegna di Cinema Palestinese: un’occasione per conoscere la Palestina ed avvicinarsi ad una cinematografia interessante, generalmente non molto presente sui nostri grandi schermi. In programma tre cortometraggi – Like Twenty Impossibles, Haneen, Ave Maria – e tre lungometraggi – Emwaas, Coffee for All Nations, The Wanted 18 – tutti a firma palestinese, in lingua originale e sottotitolati in italiano. Alcuni titoli, presentati in importanti festival internazionali, saranno a Udine in prima visione. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie e la pagina Facebook.