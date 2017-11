LibrINsieme, terza edizione a Idea Natale

UDINE – Al via giovedì 16 novembre LibrINsieme, terza edizione dell’appuntamento racchiuso nell’ambito di Idea Natale 2017, manifestazione fieristica che quest’anno, per la prima volta, sarà con ingresso gratuito fino a domenica 19 novembre a Udine Fiere. Anche quest’anno LibrINsieme, vetrina editoriale e letteraria di riferimento per le case editrici, le librerie, gli autori, gli operatori e naturalmente per il pubblico di Nordest, siglerà il conto alla rovescia verso la Festa più attesa dell’anno proponendo storie, racconti e personaggi da sfogliare insieme sotto l’albero.

Giovedì 16 novembre

Gli stand di Idea Natale apriranno al pubblico giovedì alle 15; la cerimonia inaugurale è fissate per le 17 nell’area eventi del padiglione 6, dove, alle 18 i riflettori saranno puntati su un volto fra i più noti al grande pubblico, Paolo Crepet, psichiatra e saggista che ci ha aiutato a decodificare tanti fenomeni e accadimenti degli ultimi vent’anni in Italia. A LibrINsieme si soffermerà sui temi de ‘Il coraggio. Vivere, amare, educare’, l’ultimo saggio uscito per Mondadori, in una presentazione arricchita dalle letture dell’attore Fabiano Fantini. Il libro è un «ipotetico inventario» per declinare il coraggio negli ambiti di esperienza e della vita quotidiana: il coraggio di educare, di dire no, di ricominciare, di avere paura, di scrivere, di immaginare, di creare... Perché è il coraggio a consentirci di capire il presente e di costruire il futuro.

Venerdì 17 novembre

Alle 17.30, sempre nell’area eventi del padiglione 6 sarà la volta del romanziere pordenonese Enrico Galiano, firma di Garzanti ma anche uno dei 100 migliori insegnanti d’Italia secondo Masterprof.it 2015. Il suo ‘Eppure cadiamo felici’ (Garzanti) è un romanzo d’esordio capace di toccare le emozioni più profonde: pagine dedicate ai momenti nei quali il mondo sembra un nemico, eppure basta appoggiare la testa su una spalla pronta a sorreggerci perché le emozioni non facciano più paura. «La maggior parte della bellezza del mondo - spiega Galiano - se ne sta lì, nascosta lì: nelle cose che cadono, nelle cose che nessuno nota, nelle cose che tutti buttano via». Dal personale al globale, sabato 18 novembre, ci traghetterà Alan Friedman, l’esperto di geopolitica e di Stati Uniti più noto e familiare agli italiani, Presenta Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto. Giovanissimo collaboratore dell’amministrazione del presidente Jimmy Carter, a lungo corrispondente del Financial Times e in seguito inviato dell’International Herald Tribune ed editorialista del Wall Street Journal, Friedman è autore di uno dei libri cult del 2017, ‘Questa non è l’America’ (Newton Compton). La sua analisi sulle ultime evoluzioni della presidenza Trump ci aiuterà a leggere in presa diretta le questioni che tengono il mondo in scacco, prima fra tutte il braccio di ferro fra gli USA e il dittatore nordcoreano Kim Jong Un.

Sabato 18 novembre

In platea ci sarà anche il pubblico di 'Pordenonelegge il territorio', che sabato 18 novembre propone una nuova tappa delle sue escursioni fra gusto, paesaggio e cultura.

Domenica 19 novembre

A chiudere LibrInsieme 2017, domenica 19 novembre alle 17.30, sarà l’incontro con uno degli autori più originali della scena contemporanea, il giornalista scrittore e saggista siciliano Pietrangelo Buttafuoco. ‘Armatevi e morite. Perché la difesa facile è un brutto imbroglio’ (Sperling & Kupfer) titola l’illuminante pamphlet scritto da Buttafuoco a quattro mani con Carmelo Abbate: un libro che svela il maledetto imbroglio della ‘difesa facile’, di chi spaccia il mantra dei ‘cittadini con la pistola’, la ricetta ‘un’arma in ogni famiglia’. Anche elettoralmente. Un imbroglio, un percorso illogico e irrazionale, che, nella realtà dei fatti e dei numeri, ci rende più esposti, più insicuri, più vittime. A LibrINsieme 2017, sono 16 le case editrici, i piccoli editori e le librerie che proporranno le loro novità editoriale e le loro produzioni nel padiglione 6: Alba Edizioni – Meduna di Livenza (TV), Bianca e Volta – Povoletto (UD), Cierrevecchi Srl – Limena (PD), Edizioni Del Baldo Srl – Castelnovo del Garda (VR), Friulbris – Udine, Edizioni Segno – Tavagnacco (UD), Gaspari Editore – Udine, Giunti al Punto – Udine, Kappa Vu – Udine, Libreria Baobab – Porcia (PN), Librerie.Coop Spa – Villanova di Castenaso (BO), Libreria Tarantola e Forum Editrice – Udine, Olmis – Osoppo (UD), Podresca Edizioni – Prepotto (UD), Regional Store – Pordenone, Samuele Editore – Fanna (PN). Gli espositori proporranno anche degli incontri con gli autori che arricchiranno il palinsesto delle quattro giornate fieristiche il cui programma sarà a breve consuntalbile sull sito della fiera e di pordenonelegge.

