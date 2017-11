Thomas ospite a Città Fiera con il nuovo album

MARTIGNACCO - Venerdì 17, alle 17, al primo piano dell’Outlet Zone di Città Fiera torna il giovane cantante Thomas per il firma-copie del suo nuovo album omonimo ai vertici delle classifiche. Tutti i suoi fan potranno incontrarlo per farsi autografare il cd disponibile da Unieuro, Musical Box e Iper.



L’album

Thomas, il primo e omonimo album del giovanissimo artista ha ritmi incalzanti, sonorità hip hop e R’n’B, ma anche alcune ballad intime e delicate. «Thomas» è il racconto sincero di un ragazzo di 17 anni che ha trovato nella musica e nel ballo le modalità perfette per esprimere le proprie emozioni. Senza censurare nulla. Thomas è un talento incredibile capace di unire il canto e il ballo. La musica fa parte della sua vita fin da piccolo e le sue performance sono sempre qualcosa di unico. È capace di fondere insieme testi autobiografici, sonorità brillanti e un sound internazionale. Durante la lavorazione dell’album Thomas, mentre cantava, continuava a ballare e muoversi, tanto che in alcuni punti dei pezzi sono stati inseriti come «effetti sonori» anche i rumori dei suoi braccialetti dai quali non si stacca mai.



